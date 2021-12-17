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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112960
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение продления технической поддержки ПО Red Hat
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 17:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00 доб. 11130
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
kseniya.parfenova@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Парфенова Ксения Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение продления технической поддержки ПО Red Hat
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 12:00 GMT +317.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112960Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение продления технической поддержки ПО Red HatМосква
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112960Дата и время вскрытия заявок Приобретение продления технической поддержки ПО Red HatМосква
Подведение итогов не позднее
15.02.2022 12:0015.02.2022 12:0015.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112960Подведение итогов не позднее Приобретение продления технической поддержки ПО Red HatМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение продления технической поддержки ПО Red Hat
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
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Документация лота
Кол-во: 1
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