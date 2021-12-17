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    Главная / Торги / Приобретение продления технической поддержки ПО Red Hat

    Приобретение продления технической поддержки ПО Red Hat

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112960Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение продления технической поддержки ПО Red HatМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112960

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение продления технической поддержки ПО Red Hat

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 17:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИНСТРУКЦИЯ_ПРЕТЕНДЕНТУ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Юридический адрес

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-00 доб. 11130

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    kseniya.parfenova@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Парфенова Ксения Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение продления технической поддержки ПО Red Hat

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 12:00 GMT +317.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112960Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение продления технической поддержки ПО Red HatМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112960Дата и время вскрытия заявок Приобретение продления технической поддержки ПО Red HatМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2022 12:0015.02.2022 12:0015.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112960Подведение итогов не позднее Приобретение продления технической поддержки ПО Red HatМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.02.202215.02.2022 12:0015.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112960Подведение итогов не позднее Приобретение продления технической поддержки ПО Red HatМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение продления технической поддержки ПО Red Hat

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    J

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    Классификатор ОКВЭД2

    J

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    Документация лота

    СПЕЦИФИКАЦИЯ.xlsx

    23.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение продления технической поддержки ПО Red Hat"

    Кол-во: 1

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