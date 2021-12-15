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Номер извещения
32110915041
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №890/КО - Поставка запасных частей для дизель генераторных установок 286/78/2022/П для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 16:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 532
Факс
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Адрес электронной почты
vpetrykin@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрыкин Владислав Олегович
Место рассмотрения предложений
196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КО №890/КО - Поставка запасных частей для дизель генераторных установок 286/78/2022/П для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.01.202226.01.2022 23:5926.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915041Подведение итогов не позднее КО №890/КО - Поставка запасных частей для дизель генераторных установок 286/78/2022/П для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №890/КО - Поставка запасных частей для дизель генераторных установок 286/78/2022/П для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
Начальная цена
808 449,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
27.11
27.11
Документация лота
Кол-во: 1
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