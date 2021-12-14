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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку канцелярских товаров

    На право заключения договора на поставку канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:3014.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915145Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку канцелярских товаровАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110915145

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    114/2021

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 17:09

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Часть_4._Порядок_формирования_цены_договора.xlsx

    ИЗВЕЩЕНИЕ__114.docx

    Протокол_ИТОГОВЫЙ_114_2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00 доб. 461

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    d.volkov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волков Дмитрий Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 09:3015.12.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915145Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку канцелярских товаровАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку канцелярских товаров

    Начальная цена

    499 828,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    7 764 условная еденица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью № 2 извещения о проведении за-проса котировок (Техническое задание).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью № 3 извещения о проведении за-проса котировок (Проект договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    22.29.25.000

    Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111040/name/61b9a6855096a3.41915777

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих пластмассовых изделий"

    Кол-во: 7764.00000

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