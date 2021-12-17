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Номер извещения
32110915042
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МИ №141/МИ - Поставка сортового (круглого) металлопроката из конструкционной легированной стали, L2386 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.12.2021 16:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 409
Факс
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Адрес электронной почты
szotova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зотова Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
-
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МИ №141/МИ - Поставка сортового (круглого) металлопроката из конструкционной легированной стали, L2386 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.01.202214.01.2022 23:5914.01.2022 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110915042Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №141/МИ - Поставка сортового (круглого) металлопроката из конструкционной легированной стали, L2386 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-
Подведение итогов не позднее
14.01.2022 23:5914.01.2022 23:5914.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915042Подведение итогов не позднее МИ №141/МИ - Поставка сортового (круглого) металлопроката из конструкционной легированной стали, L2386 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.01.202214.01.2022 23:5914.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915042Подведение итогов не позднее МИ №141/МИ - Поставка сортового (круглого) металлопроката из конструкционной легированной стали, L2386 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ №141/МИ - Поставка сортового (круглого) металлопроката из конструкционной легированной стали, L2386 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
875 092,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51
24.10.62.121
24.10
Документация лота
Кол-во: 1
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