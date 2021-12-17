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    Главная / Торги / МИ №141/МИ - Поставка сортового (круглого) металлопроката из конструкционной легированной стали, L2386 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»

    МИ №141/МИ - Поставка сортового (круглого) металлопроката из конструкционной легированной стали, L2386 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915042Дата и время окончания срока приема заявок МИ №141/МИ - Поставка сортового (круглого) металлопроката из конструкционной легированной стали, L2386 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110915042

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ №141/МИ - Поставка сортового (круглого) металлопроката из конструкционной легированной стали, L2386 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.12.2021 16:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    141_МИ_1_19_РЭПХ_МИ_13.01.2022.zip

    141_mi_korr.zip

    _1_ПЕРЕНОС_141_МИ.zip

    _2_О_внесении_изменений_141_МИ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 409

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    szotova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зотова Светлана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ №141/МИ - Поставка сортового (круглого) металлопроката из конструкционной легированной стали, L2386 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.01.202214.01.2022 23:5914.01.2022 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110915042Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №141/МИ - Поставка сортового (круглого) металлопроката из конструкционной легированной стали, L2386 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2022 23:5914.01.2022 23:5914.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915042Подведение итогов не позднее МИ №141/МИ - Поставка сортового (круглого) металлопроката из конструкционной легированной стали, L2386 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202214.01.2022 23:5914.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915042Подведение итогов не позднее МИ №141/МИ - Поставка сортового (круглого) металлопроката из конструкционной легированной стали, L2386 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ №141/МИ - Поставка сортового (круглого) металлопроката из конструкционной легированной стали, L2386 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    875 092,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЭПХ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51

    Классификатор ОКПД2

    24.10.62.121

    Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1132954/name/61e16d70471825.18880382

    14.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИ №141/МИ - Поставка сортового (круглого) металлопроката из конструкционной легированной стали, L2386 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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