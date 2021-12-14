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    Главная / Торги / На право заключения договора на перевозку груза

    На право заключения договора на перевозку груза

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915152Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на перевозку грузаАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110915152

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    108/2021

    Наименование закупки

    На право заключения договора на перевозку груза

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 17:11

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Часть_4_Порядок_формирования_цены_договора..xlsx

    ИЗВЕЩЕНИЕ__108.docx

    Протокол_рассмотрения_108_2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    a.zvarin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зварин Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на перевозку груза

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915152Подведение итогов не позднее На право заключения договора на перевозку грузаАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на перевозку груза

    Начальная цена

    1 988 295,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Частью № 2 извещения о проведении запроса котировок (Техническое задание).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью № 2 извещения о проведении запроса котировок (Техническое задание).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью № 3 извещения о проведении запроса котировок (Проект договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111451/name/61b9dab1ac0d59.83718062

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта"

    Кол-во: 1001.11000

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