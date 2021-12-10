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    Главная / Торги / Поставка запасных частей на Mitsubishi L-200, (Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения (код стройки 051-2000714)) для нужд АО "СТНГ".

    Поставка запасных частей на Mitsubishi L-200, (Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения (код стройки 051-2000714)) для нужд АО "СТНГ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010246Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на Mitsubishi L-200, (Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения (код стройки 051-2000714)) для нужд АО "СТНГ".Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010246

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей на Mitsubishi L-200, (Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения (код стройки 051-2000714)) для нужд АО "СТНГ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    с ОБС.7Z

    Техническая часть ДЗЦ.docx

    Документация открытого запроса цен СТНГ.docx

    Форма_КП_Запасные_части_для_Mitsubishi_L_200____проект_КГКМ_..xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 645-01-60 доб. 4384

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.gaydukov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайдуков Николай Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей на Mitsubishi L-200, (Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения (код стройки 051-2000714)) для нужд АО "СТНГ".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 17:00 GMT +310.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010246Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на Mitsubishi L-200, (Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения (код стройки 051-2000714)) для нужд АО "СТНГ".Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 12:0029.12.2021 12:0029.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010246Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на Mitsubishi L-200, (Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения (код стройки 051-2000714)) для нужд АО "СТНГ".Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 12:0029.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010246Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на Mitsubishi L-200, (Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения (код стройки 051-2000714)) для нужд АО "СТНГ".Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей на Mitsubishi L-200, (Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения (код стройки 051-2000714)) для нужд АО "СТНГ".

    Начальная цена

    3 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    G

    УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вал привода передний правый в сборе 3815A380"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Втулка задней рессоры MB584531"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Втулка переднего стабилизатора MR992317"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Втулка рессоры MT362394"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Диск тормозной передний MITSUBISHI MN102276"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Колодки тормозные передние 4605A284"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Наконечник тяги рулевой левый 4422A009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Наконечник тяги рулевой правый 4422A010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Опора шаровая нижняя передней подвески 4013A211"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Пластина серьги рессоры MN103210"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Пружина колодок задних MITSUBISHI 4600A142"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Пружина механизма тормозного MITSUBISHI 4600A148"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Пыльник переднего амортизатора MR992325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Регулятор колодок задних MITSUBISHI 4600A139"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Рычаг передний верхний левый 4010A103"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Рычаг передний верхний правый 4010A104"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Рычаг подвески передний нижний левый 4013A329"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Рычаг подвески передний нижний правый 4013A330"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Рычаг регулировки колодок тормозных MITSUBISHI 4600A143"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Сальник дифференциала MB393883"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Серьга рессоры MN103209"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Стойка переднего стабилизатора левая 4056A192"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Стойка переднего стабилизатора правая 4056A193"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Суппорт дискового тормоза левый 4605A201"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Трос стояночного тормоза левый MITSUBISHI MN102416"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Трос стояночного тормоза правый MITSUBISHI MN102417"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Трос стояночного тормоза центральный MN102418"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Вал привода передний левый в сборе Lynx CO-3774A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Колодки тормозные Kashiyama K6741"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Колодки тормозные передние Kashiyama D6128M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Опора амортизатора Mitsubishi MR992326"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Прокладка пружины Mitsubishi MR992324"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Пружина передняя Mitsubishi MR992336"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Рессора листовая Mitsubishi 4150A174"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Стойка Mitsubishi 4062A082"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Суппорт Mitsubishi 4605A202"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Тяга рулевая GMB 0804-0830"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Коробка раздаточная Mitsubishi 3242A142"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Амортизатор задней подвески 4162A289"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Амортизатор передний 4062A099"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Вал карданный задний 3401А209"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Вал карданный передний 3401B042"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Втулка задней рессоры MB584531"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Втулка рессоры 4152А020"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Втулка стабилизатора 4056A219"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Колодки тормозные Akebono AN690WK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Опора шаровая 4013A314"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Отбойник рессоры 4155A056"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Подшипник передней ступицы 3885A025"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Пружина стойки передней 4040A339"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Пыльник переднего амортизатора MR992325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Рычаг верхний левый в сборе 4010A147"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Рычаг верхний правый в сборе 4010A148"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Сальник ступицы передней 3870A164"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Стойка переднего стабилизатора левая 4056A198"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Стойка переднего стабилизатора правая 4056A199"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Трос стояночного тормоза левый 4820A445"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Трос стояночного тормоза передний 4820A399"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Трос стояночного тормоза правый 4820A448"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Опора амортизатора Mitsubishi MR992326"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Прокладка пружины Mitsubishi MR992324"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Сайлентблок Mitsubishi MR992256"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Сальник 3231A038"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Сальник 3231A047"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Сальник MR145502"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Цепь ведущая 3220A006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Амортизатор 4162A183"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Амортизатор задней подвески 4162A289"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Барабан тормозной 4615A205"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Болт рессоры задней подвески MU000412"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Втулка задней рессоры MB584531"

    Кол-во: 8

    "Позиция 72"

    "Втулка рессоры 4152А020"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Втулка рессоры MT362394"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Втулка стабилизатора 4056A219"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Гайка MU000567"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Гайка колесная 3880A103"

    Кол-во: 20

    "Позиция 77"

    "Диск тормозной 4615A201"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Колодки тормозные задние 4600A106"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Крестовина 3405A058"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Крестовина вала карданного 3405A056"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Подшипник передней ступицы 3885A025"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Подшипник подвесной 3450A017"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Полуось передняя Mitsubishi 3815А586"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Полуось передняя левая 3815А585"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Пыльник переднего амортизатора MR992325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Пыльник рулевой тяги 4410A759"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Ремкомплект тормозных колодок 4600A139"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Рычаг Mitsubishi 4010A148"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Рычаг передний нижний левый 4013A471"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Рычаг передний нижний правый 4013A472"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Сальник 3541A198"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Серьга рессоры 4152A013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Стойка передняя 4062A099"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Стойка передняя MR992321"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Стойка стабилизатора левая 4056A198"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Стойка стабилизатора правая 4056A199"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Стремянка рессоры 4150A333"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Стремянка рессоры 4150A360"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Ступица передняя 3880A036"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Суппорт дискового тормоза левый 4605A201"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Тяга рулевого управления 4410A173"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Цилиндр тормозной рабочий задний правый 4610A009"

    Кол-во: 4

    "Позиция 103"

    "Барабан тормозной задний Mitsubishi 4615А127"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Гайка колесная Mitsubishi MR455707"

    Кол-во: 20

    "Позиция 105"

    "Колодки тормозные Mitsubishi 4605А284"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Наконечник тяги рулевой в сборе левый Mitsubishi 4422А096"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Наконечник тяги рулевой в сборе правый Mitsubishi 4422А097"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Опора амортизатора Mitsubishi MR992326"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "Пружина передняя Mitsubishi MR992336"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Рессора задняя Mitsubishi 4150A233"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Рессора листовая Mitsubishi 4150A174"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Рычаг Mitsubishi 4010A147"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Суппорт Mitsubishi 4605A202"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Шпилька Mitsubishi MB584750"

    Кол-во: 40

    "Позиция 115"

    "Интеркулер 1530А161"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Сальник привода MB160946"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Турбокомпрессор ТКР 1515A295"

    Кол-во: 1

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    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014504
    Поставка запасных частей для КАМАЗ (уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода) для нужд АО «СТНГ».
    Поставка запасных частей для КАМАЗ (уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода)...
    594922
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225536
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию, ремонту техники и оборудования ОГР АО ГОК «Инаглинский»
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию, ремонту техники и оборудования ОГР АО ГОК...
    591509
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Саха /Якутия/ республика
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    АО ВОЛТАЙР-ПРОМ
    тендер № ГП237168
    Открытый тендер на право заключения договора поставки специальной техники
    Открытый тендер на право заключения договора поставки специальной техники
    593525
    Закупки корпоративных заказчиков
    тендер
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП013472
    Поставка запасных частей для ДЭС (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода) для нужд АО «СТНГ».
    Поставка запасных частей для ДЭС (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода) для...
    590200
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ВОЛТАЙР-ПРОМ
    тендер № ГП225394
    Открытый тендер на право заключения договора поставки технологической добавки (структол) в марте 2022 года
    Открытый тендер на право заключения договора поставки технологической добавки (структол) в...
    591128
    Закупки корпоративных заказчиков
    тендер
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП213878
    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: транспортных средств (8 единиц), расположенных по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, г. Надым. Собственник: ООО «Газпром добыча Надым»
    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества:...
    589595
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    21.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    4 535 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    21.01.2022 г., 12:02
    Дата аукциона:
    22.02.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП164520
    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: две автомойки, подсобное и техническое помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Мичуринский пр-т, д. 19, к. 1 и д. 19, к. 3, отдельными лотами (всего 4 лота). Продавец (собственник): ПАО «Газпром». Лот № 2: Автомойка 241,2 кв.м (г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 19, к. 3)
    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме....
    478113
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    26.05.2021 18:00(GMT+03:00)
    29 273 599
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Начало приема заявок:
    26.04.2021 г., 11:12
    Дата аукциона:
    28.05.2021 г., 12:00
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