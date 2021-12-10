Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: две автомойки, подсобное и техническое помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Мичуринский пр-т, д. 19, к. 1 и д. 19, к. 3, отдельными лотами (всего 4 лота). Продавец (собственник): ПАО «Газпром». Лот № 2: Автомойка 241,2 кв.м (г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 19, к. 3)