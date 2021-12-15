КО №896/КО - Оказание услуг по начислению, печати, доставке (рассылке) физическим лицам (владельцам помещений в многоквартирном доме, жилых домов, домовладений) счетов на оплату коммунальных услуг (отопление), а также осуществление деятельности по приему платежей физических лиц и последующие их перечисление на счет теплоснабжающей (ресурсоснабжающей) организации в г. Кострома, п. Сусанино, п. Космынино для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Иваново»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110914981 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки КО №896/КО - Оказание услуг по начислению, печати, доставке (рассылке) физическим лицам (владельцам помещений в многоквартирном доме, жилых домов, домовладений) счетов на оплату коммунальных услуг (отопление), а также осуществление деятельности по приему платежей физических лиц и последующие их перечисление на счет теплоснабжающей (ресурсоснабжающей) организации в г. Кострома, п. Сусанино, п. Космынино для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Иваново» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»

Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки Юридический адрес 121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17 Почтовый адрес 121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17 Контактный телефон +7 495 646-80-27 доб. 474 Факс {} Адрес электронной почты aantropova@geh-zakupki.ru Ф.И.О. контактного лица Антропова Анна Сергеевна Место рассмотрения предложений 196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru