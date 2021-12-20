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    Главная / Торги / Моторное топливо (Пропан)

    Моторное топливо (Пропан)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 11:5920.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914972Дата и время окончания срока приема заявок Моторное топливо (Пропан)Изобильненский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110914972

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Моторное топливо (Пропан)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 16:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Документация.doc

    Расчет_НМЦ.docx

    Техническое_задание_пропан_2022.docx

    Проект_договора.doc

    32110914972_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЗОБИЛЬНЕНСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ИЗОБИЛЬНЕНСКРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    356140, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, Промышленная, 94

    Почтовый адрес

    356140, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, Промышленная, 94

    Контактный телефон

    +7 86545 2-20-08

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    izobraygaz2015@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлов Борис Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Изобильненский район

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Моторное топливо (Пропан)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 17:0022.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914972Подведение итогов не позднее Моторное топливо (Пропан)Изобильненский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторное топливо (Пропан)

    Начальная цена

    169 199,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИЗОБИЛЬНЕНСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ИЗОБИЛЬНЕНСКРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    356140, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, Промышленная, 94

    Классификатор ОКПД2

    19.2

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    19.2

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118437/name/61c2cc82dfd6d5.66221439

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 1

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