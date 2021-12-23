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Номер извещения
32110915390
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС) для нужд акционерного общества Научно-технический центр «Охрана» (АО НТЦ «Охрана»).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 17:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Контактный телефон
+7 499 288-08-43 доб. 217
Факс
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Адрес электронной почты
savenkova@rc-insurance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савенкова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Добровольное медицинское страхование (ДМС).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915390Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное медицинское страхование (ДМС).Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110915390Дата и время вскрытия заявок Добровольное медицинское страхование (ДМС).Москва
Подведение итогов не позднее
28.12.2021 10:0028.12.2021 10:0028.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915390Подведение итогов не позднее Добровольное медицинское страхование (ДМС).Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Добровольное медицинское страхование (ДМС).
Начальная цена
47 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 350 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125438, Москва г., Онежская ул., дом 8.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НТЦ ОХРАНА
Все закупки и тендеры АО НТЦ ОХРАНА
Адрес местонахождения
125438, Г МОСКВА, УЛ ОНЕЖСКАЯ, ДОМ 8,
125438, г. Москва, ул. Онежская, д.8
65.12.12.000
65.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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