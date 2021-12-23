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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС) для нужд акционерного общества Научно-технический центр «Охрана» (АО НТЦ «Охрана»).

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС) для нужд акционерного общества Научно-технический центр «Охрана» (АО НТЦ «Охрана»).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915390Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное медицинское страхование (ДМС).МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110915390

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС) для нужд акционерного общества Научно-технический центр «Охрана» (АО НТЦ «Охрана»).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 17:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    298.РК.4.4.2021_Приложение___2___Техническое_задание_ред2.xlsx

    298.РК.4.4.2021_Приложение___1___Проект_договора_ред2.doc

    298.РК.4.4.2021_ДОЗ_Охрана_ФГУП_НПЦ_ДМС_ред2.docx

    298.РК.4.4.2021_Заявка_на_изменения.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Контактный телефон

    +7 499 288-08-43 доб. 217

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    savenkova@rc-insurance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенкова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Добровольное медицинское страхование (ДМС).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915390Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное медицинское страхование (ДМС).Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110915390Дата и время вскрытия заявок Добровольное медицинское страхование (ДМС).Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 10:0028.12.2021 10:0028.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915390Подведение итогов не позднее Добровольное медицинское страхование (ДМС).Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 10:0028.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915390Подведение итогов не позднее Добровольное медицинское страхование (ДМС).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Добровольное медицинское страхование (ДМС).

    Начальная цена

    47 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 350 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    2 350 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125438, Москва г., Онежская ул., дом 8.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НТЦ ОХРАНА
    Все закупки и тендеры АО НТЦ ОХРАНА

    Адрес местонахождения

    125438, Г МОСКВА, УЛ ОНЕЖСКАЯ, ДОМ 8,

    125438, г. Москва, ул. Онежская, д.8

    Классификатор ОКПД2

    65.12.12.000

    Услуги по медицинскому страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 4"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 5"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 6"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 7"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 8"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 9"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 10"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 11"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 12"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 13"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 14"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 15"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 16"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 17"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 18"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 19"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 20"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 21"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 22"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 23"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 24"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 25"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 26"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 27"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 28"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 29"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 30"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 31"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 32"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 33"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 34"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 35"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 36"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 37"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 38"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 39"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 40"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 41"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 42"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 43"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 44"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 45"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 46"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 47"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 48"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 49"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 50"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

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