www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112955
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных материалов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 16:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
Почтовый адрес
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
Контактный телефон
+7 812 605-08-60 доб. 17181
Факс
--
Адрес электронной почты
Ekaterina.Popova@vysotskspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Приморский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных материалов)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.01.2022 14:00 GMT +328.01.2022 14:0028.01.2022 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112955Дата и время окончания срока приема заявок Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных материалов)Приморский район
Подведение итогов не позднее
10.02.2022 14:0010.02.2022 14:0010.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112955Подведение итогов не позднее Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных материалов)Приморский район
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных материалов)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
23.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 324
Кол-во: 17
Кол-во: 0.64
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 13
Кол-во: 4311.83
Кол-во: 275.28
Кол-во: 1650
Кол-во: 37
Кол-во: 1
Кол-во: 9
Кол-во: 14
Кол-во: 25
Кол-во: 1
Кол-во: 547
Кол-во: 206
Кол-во: 51
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 22
Кол-во: 39
Кол-во: 1
Кол-во: 96
Кол-во: 78
Кол-во: 4974
Кол-во: 1
Кол-во: 84
Кол-во: 553
Кол-во: 50
Кол-во: 4.232
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 21
Кол-во: 9
Кол-во: 0.023
Кол-во: 0.221
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.