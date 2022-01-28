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    Главная / Торги / Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных материалов)

    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных материалов)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2022 14:0028.01.2022 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112955Дата и время окончания срока приема заявок Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных материалов)Приморский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112955

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных материалов)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 16:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Фото2.zip

    Документация.zip

    Фото1.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Юридический адрес

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    Почтовый адрес

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 605-08-60 доб. 17181

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Popova@vysotskspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Приморский район

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных материалов)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.01.2022 14:00 GMT +328.01.2022 14:0028.01.2022 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112955Дата и время окончания срока приема заявок Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных материалов)Приморский район

    Подведение итогов не позднее

    10.02.2022 14:0010.02.2022 14:0010.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112955Подведение итогов не позднее Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных материалов)Приморский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.02.202210.02.2022 14:0010.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112955Подведение итогов не позднее Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных материалов)Приморский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных материалов)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    23.3

    Материалы керамические строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба гофрированная ПНД d110мм 12кПа красн. (уп.6м) ДКС 160911"

    Кол-во: 324

    "Позиция 2"

    "Столбик СОЭ опознавательный для подземн. кабельных линий электропередач белый с красн.крышкой 1.2 м"

    Кол-во: 17

    "Позиция 3"

    "Лист оцинкованный 0,5х1,250 рул. ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 0.64

    "Позиция 4"

    "Балка 2БФ30 серия 1.015.1-1.95.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Блок бетонный ФБС 24-4-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Блок упора У-1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Блок упора У-1М Серия 3.501.1-156-05"

    Кол-во: 13

    "Позиция 8"

    "Георешетка гексагональная (4*75) Tensar TriAx 160"

    Кол-во: 4311.83

    "Позиция 9"

    "Георешетка объемная марки"Славрос ГР-20.210""

    Кол-во: 275.28

    "Позиция 10"

    "Геотекстиль Геоком Д-450 (450 г/м2)"

    Кол-во: 1650

    "Позиция 11"

    "Глинопорошок бентонитовый ПБМБ"

    Кол-во: 37

    "Позиция 12"

    "Звено трубы круглое ЗК1.300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Изделия железобетонные ЗПВ-ВЛ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 14"

    "Изделия железобетонные ЗПВ-ВТ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 15"

    "Изделия железобетонные ЗПН-В7"

    Кол-во: 25

    "Позиция 16"

    "Кольцо стеновое Кц 10-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "лист гипсоволокнистый Кнауф 2500х1200х12,5 мм"

    Кол-во: 547

    "Позиция 18"

    "Лоток железобетонный ЛК 300.60.45-1"

    Кол-во: 206

    "Позиция 19"

    "Плита железобетонная (2,50х3,00х0,20 м) Серия 3.503.9-78"

    Кол-во: 51

    "Позиция 20"

    "Плита ПДН AV"

    Кол-во: 9

    "Позиция 21"

    "Плита перекрытия 2ПП20-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Плита перекрытия лотка 620х1000х120"

    Кол-во: 22

    "Позиция 23"

    "Плита перекрытия ПК ПТ 75.60.8-9 сер. 3.006.1-8.2-3"

    Кол-во: 39

    "Позиция 24"

    "Плита ПТ75.120.12-15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Рулон K-FLEX 25*1000-08 ST AL CLAD"

    Кол-во: 96

    "Позиция 26"

    "Рулон K-FLEX SOLAR HT 25х1000х8000"

    Кол-во: 78

    "Позиция 27"

    "Рулон АД1Н 0,5х1200"

    Кол-во: 4974

    "Позиция 28"

    "Фундамент ФМ-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "МУФТА ДЛЯ ДВУСТЕННЫХ-ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ 160мм"

    Кол-во: 84

    "Позиция 30"

    "электроизоляционная втулка из второпласта Ф4/РТFЕ вн.диаметр 6,0мм толщина 1,0 мм (100 шт/уп)"

    Кол-во: 553

    "Позиция 31"

    "электроизоляционная лента из второпласта Ф4/РТFЕ ширина 50 мм толщина 2мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Балка 25ш1 12М АСЧМ20-93 ГОСТ Р57837-2017"

    Кол-во: 4.232

    "Позиция 33"

    "Кольцо колодезное с дном КЦД 10-9"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Кольцо перекрытия квадратное КЦД-10а"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Кольцо перекрытия квадратное КЦП 1-7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Кольцо стеновое КС 7-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Кольцо стеновое КС 7-9"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Плита низа ПН 10"

    Кол-во: 21

    "Позиция 39"

    "Плита перекрытия 2ПП20-1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 40"

    "Полоса 4х30 ГОСТ 103-2006"

    Кол-во: 0.023

    "Позиция 41"

    "Швеллер 20П ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 0.221

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