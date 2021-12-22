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Номер извещения
ГП112959
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление, поставка и передача в собственность контрольно-измерительных приборов (КИП) для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.12.2021 17:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
Почтовый адрес
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
Контактный телефон
+7 812 605-08-60
Факс
--
Адрес электронной почты
Olesya.Kasymova@vysotskspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касимова Олеся Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Приморский район
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление, поставка и передача в собственность КИП для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2021 17:30 GMT +322.12.2021 17:3022.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112959Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка и передача в собственность КИП для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Приморский район
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2021 17:3022.12.2021 17:3022.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112959Дата и время вскрытия заявок Изготовление, поставка и передача в собственность КИП для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Приморский район
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление, поставка и передача в собственность КИП для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
26.51.52.190
26.51.66.190
26.51.52.120
26.51.52.110
26.51.52.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 2
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