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    Главная / Торги / Изготовление, поставка и передача в собственность контрольно-измерительных приборов (КИП) для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Изготовление, поставка и передача в собственность контрольно-измерительных приборов (КИП) для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 17:3022.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112959Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка и передача в собственность КИП для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Приморский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112959

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление, поставка и передача в собственность контрольно-измерительных приборов (КИП) для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.12.2021 17:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Юридический адрес

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    Почтовый адрес

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 605-08-60

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Olesya.Kasymova@vysotskspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касимова Олеся Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Приморский район

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление, поставка и передача в собственность КИП для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 17:30 GMT +322.12.2021 17:3022.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112959Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка и передача в собственность КИП для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Приморский район

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 17:3022.12.2021 17:3022.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112959Дата и время вскрытия заявок Изготовление, поставка и передача в собственность КИП для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Приморский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 13:0028.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112959Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка и передача в собственность КИП для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Приморский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление, поставка и передача в собственность КИП для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52.190

    Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    26.51.66.190

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки

    26.51.52.120

    Приборы для измерения или контроля уровня жидкостей и газов

    26.51.52.110

    Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов

    26.51.52.130

    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электроконтактный манометр ДМ2005фСг1Exd"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Электроконтактный манометр Фт ДМ2010фКс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Сигнализатор уровня жидкости СУЖ 1Exd(ib)IICT4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Сигнализатор давления СД 0,02/12(1)G1/2-В.У3.1-«СДУ-М» 1ExdIICT4СДУ-М»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Манометр ТМ-521Р.20 - кл.т. 1,0- (0-10 МПа) М20х1,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Ротаметр с местными показаниями типа, РМ - А - 0,063 ГУЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Электронные ротаметры MASS-VIEW® с ручным клапаном для точного измерения и регулирования массового расхода газов исполнение MV-304"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Прибор Testo 480 c трубкой Пито, длина 500 мм., с зондом-крыльчаткой диаметром 60 мм.,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ШУМОМЕР TESTO 816-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Electronic gas leak detector, handheld G3388B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Генератор сигналов АКИП 3420/1 рег. № 70738-18 Комплектность поставки в соответствии с описанием типа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Редуктор GCE серии DRUVA PUR CPLHEDJRP0FX (пр-во Чехия)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Цифровой люксметр Testo 540"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Ячейка электрохимическая ЭХЯ (к ДАМ-Н, СО-200, ИБЯЛ.418425.035-80, в упаковке) ИБЯЛ.305649.035-52"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Манометр МП4-У У2-40МПа кл.1 ФОШ М20х1,5 (ø160 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор G1/2 Pраб до 10 атм."

    Кол-во: 1

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