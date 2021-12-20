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Номер извещения
32110914923
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
моторное топливо (Бензин.ДТ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
356140, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, Промышленная, 94
Почтовый адрес
356140, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, Промышленная, 94
Контактный телефон
+7 86545 2-20-08
Факс
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Адрес электронной почты
izobraygaz2015@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлов Борис Федорович
Место рассмотрения предложений
Изобильненский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Моторное топливо (Бензин.ДТ)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторное топливо (Бензин.ДТ)
Начальная цена
1 532 931,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИЗОБИЛЬНЕНСКРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО ИЗОБИЛЬНЕНСКРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
356140, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, Промышленная, 94
19.2
19.2
Документация лота
Кол-во: 1
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