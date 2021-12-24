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Номер извещения
АП010245
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на проведение закупочной процедуры по выбору поставщика низковольтного комплектного устройства по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б
Контактный телефон
+7 911 720-65-52
Факс
Адрес электронной почты
kobzevanv@gsp6.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кобзева Надежда Вадимовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика низковольтного комплектного устройства по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2021 17:00 GMT +324.12.2021 17:0024.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010245Дата и время окончания срока приема заявок Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика низковольтного комплектного устройства по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
27.12.2021 10:0027.12.2021 10:0027.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП010245Дата и время вскрытия заявок Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика низковольтного комплектного устройства по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 23:0030.12.2021 23:0030.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010245Подведение итогов не позднее Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика низковольтного комплектного устройства по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.12.202130.12.2021 23:0030.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010245Подведение итогов не позднее Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика низковольтного комплектного устройства по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика низковольтного комплектного устройства по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б
27.12.3
Документация лота
Кол-во: 1
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