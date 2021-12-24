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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на проведение закупочной процедуры по выбору поставщика низковольтного комплектного устройства по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»

    Открытый запрос предложений на проведение закупочной процедуры по выбору поставщика низковольтного комплектного устройства по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 17:0024.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010245Дата и время окончания срока приема заявок Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика низковольтного комплектного устройства по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010245

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на проведение закупочной процедуры по выбору поставщика низковольтного комплектного устройства по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 16:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ на закупку НКУ.docx

    Форма_КП_НКУ.XLSX

    !!ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ Запчасти к НКУ ХГКМ.docx

    Приложение 2 График поставки Продукции.docx

    ОЛ НКУ со схемой.pdf

    Приложение 1 Технические требования.docx

    Договор поставки_проект ОУ ХГКМ + БС.docx

    АП010245_second_parts_protocol_ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-6
    Все закупки и тендеры «ГСП-6»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Контактный телефон

    +7 911 720-65-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    kobzevanv@gsp6.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кобзева Надежда Вадимовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика низковольтного комплектного устройства по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2021 17:00 GMT +324.12.2021 17:0024.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010245Дата и время окончания срока приема заявок Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика низковольтного комплектного устройства по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.12.2021 10:0027.12.2021 10:0027.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП010245Дата и время вскрытия заявок Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика низковольтного комплектного устройства по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 23:0030.12.2021 23:0030.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010245Подведение итогов не позднее Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика низковольтного комплектного устройства по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 23:0030.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010245Подведение итогов не позднее Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика низковольтного комплектного устройства по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика низковольтного комплектного устройства по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-6»
    Все закупки и тендеры «ГСП-6»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Классификатор ОКПД2

    27.12.3

    Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1128424/name/61cde7a43c5491.24224109

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "на проведение закупочной процедуры по выбору поставщика низковольтного комплектного устройства по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ»"

    Кол-во: 1

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