Лот 1

МИ №140/МИ - Выполнение работ по замене считывателей МФУ для нужд АО «РЭПХ», L2255 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)