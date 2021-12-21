www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112954
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Установка и снятие заглушек ресиверов Ф 500, Ф 200 P=35
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (КО)
Дата публикации
07.12.2021 16:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
Почтовый адрес
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
Контактный телефон
+7 910 940-11-69
Факс
{}
Адрес электронной почты
zakupki-tula@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Седов Евгений Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Тула
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вскрытие люков Ф500, 24 болта М30х180 на каждом ресивере, воздушных, кислородных, азотных ресиверов с целью внутреннего осмотра. Всего 15 ресиверов. Установка заглушек Ф200 через паронитовую прокладку на питающей коммуникации 8 болтов М24. Прокладки изготавливает исполнитель.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2021 17:00 GMT +321.12.2021 17:0021.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112954Дата и время окончания срока приема заявок Вскрытие люков Ф500, 24 болта М30х180 на каждом ресивере, воздушных, кислородных, азотных ресиверов с целью внутреннего осмотра. Всего 15 ресиверов. Установка заглушек Ф200 через паронитовую прокладку на питающей коммуникации 8 болтов М24. Прокладки изготавливает исполнитель.Тула
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2021 09:0022.12.2021 09:0022.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112954Дата и время вскрытия заявок Вскрытие люков Ф500, 24 болта М30х180 на каждом ресивере, воздушных, кислородных, азотных ресиверов с целью внутреннего осмотра. Всего 15 ресиверов. Установка заглушек Ф200 через паронитовую прокладку на питающей коммуникации 8 болтов М24. Прокладки изготавливает исполнитель.Тула
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 10:0029.12.2021 10:0029.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112954Подведение итогов не позднее Вскрытие люков Ф500, 24 болта М30х180 на каждом ресивере, воздушных, кислородных, азотных ресиверов с целью внутреннего осмотра. Всего 15 ресиверов. Установка заглушек Ф200 через паронитовую прокладку на питающей коммуникации 8 болтов М24. Прокладки изготавливает исполнитель.Тула
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202129.12.2021 10:0029.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112954Подведение итогов не позднее Вскрытие люков Ф500, 24 болта М30х180 на каждом ресивере, воздушных, кислородных, азотных ресиверов с целью внутреннего осмотра. Всего 15 ресиверов. Установка заглушек Ф200 через паронитовую прокладку на питающей коммуникации 8 болтов М24. Прокладки изготавливает исполнитель.Тула
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вскрытие люков Ф500, 24 болта М30х180 на каждом ресивере, воздушных, кислородных, азотных ресиверов с целью внутреннего осмотра. Всего 15 ресиверов. Установка заглушек Ф200 через паронитовую прокладку на питающей коммуникации 8 болтов М24. Прокладки изготавливает исполнитель.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГАЗ-ТУЛА
Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА
Адрес местонахождения
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
33.20
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.