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    Главная / Торги / Установка и снятие заглушек ресиверов Ф 500, Ф 200 P=35

    Установка и снятие заглушек ресиверов Ф 500, Ф 200 P=35

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 17:0021.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112954Дата и время окончания срока приема заявок Вскрытие люков Ф500, 24 болта М30х180 на каждом ресивере, воздушных, кислородных, азотных ресиверов с целью внутреннего осмотра. Всего 15 ресиверов. Установка заглушек Ф200 через паронитовую прокладку на питающей коммуникации 8 болтов М24. Прокладки изготавливает исполнитель.ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112954

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Установка и снятие заглушек ресиверов Ф 500, Ф 200 P=35

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (КО)

    Дата публикации

    07.12.2021 16:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112954__итоги.rtf

    Тендерная_документация.docx

    ТЗ_на_подготовку_оборудования_к_проведению_освидетельствования..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Юридический адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Почтовый адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Контактный телефон

    +7 910 940-11-69

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki-tula@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Седов Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Вскрытие люков Ф500, 24 болта М30х180 на каждом ресивере, воздушных, кислородных, азотных ресиверов с целью внутреннего осмотра. Всего 15 ресиверов. Установка заглушек Ф200 через паронитовую прокладку на питающей коммуникации 8 болтов М24. Прокладки изготавливает исполнитель.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 17:00 GMT +321.12.2021 17:0021.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112954Дата и время окончания срока приема заявок Вскрытие люков Ф500, 24 болта М30х180 на каждом ресивере, воздушных, кислородных, азотных ресиверов с целью внутреннего осмотра. Всего 15 ресиверов. Установка заглушек Ф200 через паронитовую прокладку на питающей коммуникации 8 болтов М24. Прокладки изготавливает исполнитель.Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 09:0022.12.2021 09:0022.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112954Дата и время вскрытия заявок Вскрытие люков Ф500, 24 болта М30х180 на каждом ресивере, воздушных, кислородных, азотных ресиверов с целью внутреннего осмотра. Всего 15 ресиверов. Установка заглушек Ф200 через паронитовую прокладку на питающей коммуникации 8 болтов М24. Прокладки изготавливает исполнитель.Тула

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 10:0029.12.2021 10:0029.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112954Подведение итогов не позднее Вскрытие люков Ф500, 24 болта М30х180 на каждом ресивере, воздушных, кислородных, азотных ресиверов с целью внутреннего осмотра. Всего 15 ресиверов. Установка заглушек Ф200 через паронитовую прокладку на питающей коммуникации 8 болтов М24. Прокладки изготавливает исполнитель.Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 10:0029.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112954Подведение итогов не позднее Вскрытие люков Ф500, 24 болта М30х180 на каждом ресивере, воздушных, кислородных, азотных ресиверов с целью внутреннего осмотра. Всего 15 ресиверов. Установка заглушек Ф200 через паронитовую прокладку на питающей коммуникации 8 болтов М24. Прокладки изготавливает исполнитель.Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вскрытие люков Ф500, 24 болта М30х180 на каждом ресивере, воздушных, кислородных, азотных ресиверов с целью внутреннего осмотра. Всего 15 ресиверов. Установка заглушек Ф200 через паронитовую прокладку на питающей коммуникации 8 болтов М24. Прокладки изготавливает исполнитель.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Классификатор ОКПД2

    33.20

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1119133/name/61c31555228d41.52836632

    22.12.2021

    Тендерная_документация.docx

    07.12.2021

    ТЗ_на_подготовку_оборудования_к_проведению_освидетельствования..docx

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вскрытие люков Ф500, 24 болта М30х180 на каждом ресивере, воздушных, кислородных, азотных ресиверов с целью внутреннего осмотра. Всего 15 ресиверов. Установка заглушек Ф200 через паронитовую прокладку на питающей коммуникации 8 болтов М24. Прокладки изготавливает исполнитель."

    Кол-во:

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