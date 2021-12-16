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    Главная / Торги / Запрос предложений на закупку Редуктора в сборе с приводом Lenze мод. GSS05-2E VAK 100C12 по заявке ЦСО-103/258

    Запрос предложений на закупку Редуктора в сборе с приводом Lenze мод. GSS05-2E VAK 100C12 по заявке ЦСО-103/258

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112953Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на закупку Редуктора в сборе с приводом Lenze мод. GSS05-2E VAK 100C12 по заявке ЦСО-103/258КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112953

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на закупку Редуктора в сборе с приводом Lenze мод. GSS05-2E VAK 100C12 по заявке ЦСО-103/258

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 16:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_на_закупку_Редуктор_в_сборе_с_приводом__Lenze_мод._GSS05_2E_VAK_100C12_по.xls

    Запрос_документов_организаций.pdf

    ГП112953_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-40 доб. 89118179428

    Факс

    +7 812 322-87-87

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Malygina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Малыгина Татьяна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на закупку Редуктора в сборе с приводом Lenze мод. GSS05-2E VAK 100C12 по заявке ЦСО-103/258

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112953Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на закупку Редуктора в сборе с приводом Lenze мод. GSS05-2E VAK 100C12 по заявке ЦСО-103/258Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112953Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на закупку Редуктора в сборе с приводом Lenze мод. GSS05-2E VAK 100C12 по заявке ЦСО-103/258Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112953Подведение итогов не позднее Запрос предложений на закупку Редуктора в сборе с приводом Lenze мод. GSS05-2E VAK 100C12 по заявке ЦСО-103/258Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112953Подведение итогов не позднее Запрос предложений на закупку Редуктора в сборе с приводом Lenze мод. GSS05-2E VAK 100C12 по заявке ЦСО-103/258Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на закупку Редуктора в сборе с приводом Lenze мод. GSS05-2E VAK 100C12 по заявке ЦСО-103/258

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объёме заявки.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, территория "Ижорские заводы", д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В КП обязательно указать срок поставки, условия оплаты, аналоги рассматриваются.Вопросы по уточнениям и согласованию аналогов прошу направлять на почту Marina.Ivanova1@omzglobal.com Доставка: Транспортом поставщика на склад покупателя, обязательное предоставление сертификатов/паспортов Отсрочка платежа 30-60 дней, рассматриваются и иные условия оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Классификатор ОКПД2

    28.15.24.119

    Редукторы и передачи зубчатые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.15.2

    Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов

    Документация лота

    Запрос_документов_организаций.pdf

    07.12.2021

    Запрос_на_закупку_Редуктор_в_сборе_с_приводом__Lenze_мод._GSS05_2E_VAK_100C12_по.xls

    07.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1126721/name/61cc6d6a39b551.21013179

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос предложений на закупку Редуктора в сборе с приводом Lenze мод. GSS05-2E VAK 100C12 по заявке ЦСО-103/258"

    Кол-во: 1

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