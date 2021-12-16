www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112953
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на закупку Редуктора в сборе с приводом Lenze мод. GSS05-2E VAK 100C12 по заявке ЦСО-103/258
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 16:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 812 322-82-40 доб. 89118179428
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Tatyana.Malygina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Малыгина Татьяна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на закупку Редуктора в сборе с приводом Lenze мод. GSS05-2E VAK 100C12 по заявке ЦСО-103/258
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112953Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на закупку Редуктора в сборе с приводом Lenze мод. GSS05-2E VAK 100C12 по заявке ЦСО-103/258Колпино
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112953Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на закупку Редуктора в сборе с приводом Lenze мод. GSS05-2E VAK 100C12 по заявке ЦСО-103/258Колпино
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112953Подведение итогов не позднее Запрос предложений на закупку Редуктора в сборе с приводом Lenze мод. GSS05-2E VAK 100C12 по заявке ЦСО-103/258Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на закупку Редуктора в сборе с приводом Lenze мод. GSS05-2E VAK 100C12 по заявке ЦСО-103/258
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объёме заявки.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, территория "Ижорские заводы", д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
28.15.24.119
28.15.2
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.