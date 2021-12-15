www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110914819
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг по доработке и технической поддержке портала по взаимодействию с населением «Вам решать»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.12.2021 16:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33
Контактный телефон
+7 831 262-20-32
Факс
+7 831 280-84-41
Адрес электронной почты
zakupki@cit-nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по доработке и технической поддержке портала по взаимодействию с населением «Вам решать»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по доработке и технической поддержке портала по взаимодействию с населением «Вам решать»
Начальная цена
4 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора и техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора и техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ НО ЦИТ
Все закупки и тендеры ГАУ НО ЦИТ
Адрес местонахождения
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33
62.01.11.000
62.01
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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