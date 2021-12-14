Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за поставленный товар осуществляется в безналичной форме, путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной, и на основании счета, предоставленного Поставщиком