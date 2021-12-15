Оказание комплексной услуги по обеспечению расчетов с абонентами (биллинг) МУП «Водоканал» города Киров

Оказание комплексной услуги по обеспечению расчетов с абонентами (биллинг) МУП «Водоканал» города Киров

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

МУП ВОДОКАНАЛ Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки" Кол-во: 1320000.00000

"Позиция 2" "Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки" Кол-во: 6.00000

"Позиция 3" "Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки" Кол-во: 1320000.00000

"Позиция 4" "Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки" Кол-во: 1320000.00000