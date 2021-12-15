www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП010242
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание транспортных услуг грузоперевозящей техникой для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение» (3 Лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 16:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 982 900-01-71
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кожевников Иван Александрович
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание транспортных услуг грузоперевозящей техникой для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 13:00 GMT +315.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010242Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг грузоперевозящей техникой для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользованияТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание транспортных услуг грузоперевозящей техникой для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования
Оказание транспортных услуг грузоперевозящей техникой для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 13:00 GMT +315.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010242Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг грузоперевозящей техникой для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользованияТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание транспортных услуг грузоперевозящей техникой для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования
Оказание транспортных услуг грузоперевозящей техникой для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 13:00 GMT +315.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010242Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг грузоперевозящей техникой для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользованияТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание транспортных услуг грузоперевозящей техникой для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.