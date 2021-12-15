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    Главная / Торги / Поставка картриджей, тонеров для нужд ООО "НижегородЭнергоГазРасчет

    Поставка картриджей, тонеров для нужд ООО "НижегородЭнергоГазРасчет

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 08:5915.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914739Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей, тонеровНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110914739

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка картриджей, тонеров для нужд ООО "НижегородЭнергоГазРасчет

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 16:29

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_СМСП_47_2021.docx

    Документация_СМСП_47_2021.doc

    32110914739_second_parts_protocol_Итоговый_протокол.rtf

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИЖЕГОРОДЭНЕРГОГАЗРАСЧЕТ
    Все закупки и тендеры НИЖЕГОРОДЭНЕРГОГАЗРАСЧЕТ

    Юридический адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 5

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 5

    Контактный телефон

    +7 831 416-08-71

    Факс

    +7 831 416-08-72

    Адрес электронной почты

    N.Kuzharina@mrgnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка картриджей, тонеров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914739Подведение итогов не позднее Поставка картриджей, тонеровНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей, тонеров

    Начальная цена

    463 377,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    80 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д.18, 2 этаж, офис ООО «НижегородЭнергоГазРасчет». 603034, г. Нижний Новгород, ул. Аксакова, д.38, лит Б.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    15 рабочих - оплата. Период поставки: декабрь, 2021 года

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НИЖЕГОРОДЭНЕРГОГАЗРАСЧЕТ
    Все закупки и тендеры НИЖЕГОРОДЭНЕРГОГАЗРАСЧЕТ

    Адрес местонахождения

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 5

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112930/name/61bb347d1cb6d4.20591111

    16.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112932/name/61bb348d5daa76.15145118

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 80.00000

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