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Номер извещения
32110914739
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка картриджей, тонеров для нужд ООО "НижегородЭнергоГазРасчет
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.12.2021 16:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 5
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 5
Контактный телефон
+7 831 416-08-71
Факс
+7 831 416-08-72
Адрес электронной почты
N.Kuzharina@mrgnn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горбунова Наталья Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка картриджей, тонеров
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка картриджей, тонеров
Начальная цена
463 377,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
80 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д.18, 2 этаж, офис ООО «НижегородЭнергоГазРасчет». 603034, г. Нижний Новгород, ул. Аксакова, д.38, лит Б.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НИЖЕГОРОДЭНЕРГОГАЗРАСЧЕТ
Все закупки и тендеры НИЖЕГОРОДЭНЕРГОГАЗРАСЧЕТ
Адрес местонахождения
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 5
26.20
26.20
Документация лота
Кол-во: 80.00000
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