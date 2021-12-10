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    Главная / Торги / Поставка метизной продукции (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода.) для нужд АО «СТНГ».

    Поставка метизной продукции (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода.) для нужд АО «СТНГ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 16:3010.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010240Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизной продукции (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода.) для нужд АО «СТНГ».Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010240

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка метизной продукции (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода.) для нужд АО «СТНГ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 16:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма ТКП.xlsx

    ТЗ.docx

    1. Документация_открытого_запроса_цен_2021.docx

    3. Договор поставки (рамочный) СТНГ-ЗКП_02.08.2021.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 645-01-60 доб. 2686

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.gaydukov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайдуков Николай Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка метизной продукции (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода.) для нужд АО «СТНГ».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 16:30 GMT +310.12.2021 16:3010.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010240Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизной продукции (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода.) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 12:0028.12.2021 12:0028.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010240Подведение итогов не позднее Поставка метизной продукции (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода.) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 12:0028.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010240Подведение итогов не позднее Поставка метизной продукции (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода.) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизной продукции (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода.) для нужд АО «СТНГ».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    25.94

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 58

    "Позиция 2"

    "Заклепка комбинированная 3К-12 ТУ 36-2088-85 RAL7004"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Шайба 16 65Г"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Петля ПН1-150-П ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Заклепка комбинированная 3К-12 ТУ 36-2088-85 RAL7004"

    Кол-во: 108

    "Позиция 6"

    "Заклепка комбинированная ЗК-12 серая"

    Кол-во: 55

    "Позиция 7"

    "Заклепка комбинированная ЗК-12 RAL5015"

    Кол-во: 280

    "Позиция 8"

    "Шайба 16 65Г"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Шайба 16 65Г"

    Кол-во: 68

    "Позиция 10"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 450

    "Позиция 11"

    "Шайба 16 65Г"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "Шайба 16 65Г"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Шайба 16 65Г"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Шайба 16 65Г"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Заклепка комбинированная 3К-12 ТУ 36-2088-85 RAL7004"

    Кол-во: 176

    "Позиция 16"

    "Заклепка комбинированная 3К-12 ТУ 36-2088-85 RAL7004"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Заклепка комбинированная 3К-12 ТУ 36-2088-85 RAL7004"

    Кол-во: 140

    "Позиция 18"

    "Заклепка комбинированная 3К-12 ТУ 36-2088-85 RAL7004"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Заклепка комбинированная 3К-12 ТУ 36-2088-85 RAL7004"

    Кол-во: 140

    "Позиция 20"

    "Заклепка комбинированная 3К-12 ТУ 36-2088-85 RAL7004"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Заклепка комбинированная 3К-12 ТУ 36-2088-85 RAL7004"

    Кол-во: 176

    "Позиция 22"

    "Заклепка комбинированная 3К-12 ТУ 36-2088-85 RAL7004"

    Кол-во: 36

    "Позиция 23"

    "Шайба 16 65Г"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Петля ПН1-150-П ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Заклепка комбинированная ЗК-12 серая"

    Кол-во: 35

    "Позиция 26"

    "Шайба 16 65Г"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 93

    "Позиция 28"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 1040

    "Позиция 29"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Шайба 12 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Шайба 20 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Петля ПН1-150 ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 400

    "Позиция 34"

    "Петля ПН1-150 ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 450

    "Позиция 36"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 80

    "Позиция 37"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 878

    "Позиция 38"

    "Петля ПН1-150 ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 430

    "Позиция 40"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Шайба 12 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Шайба 20 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Петля ПН1-150 ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 300

    "Позиция 45"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 93

    "Позиция 46"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 1040

    "Позиция 47"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 30

    "Позиция 48"

    "Шайба 12 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 8

    "Позиция 49"

    "Петля ПН1-150 ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 400

    "Позиция 51"

    "Петля ПН1-150 ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 400

    "Позиция 53"

    "Шайба 16 65Г"

    Кол-во: 920

    "Позиция 54"

    "Шайба 16 65Г"

    Кол-во: 68

    "Позиция 55"

    "Заклепка комбинированная ЗК-12"

    Кол-во: 50

    "Позиция 56"

    "Петля ПН1-150-П ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Заклепка комбинированная Зк-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 56

    "Позиция 58"

    "Шайба 12"

    Кол-во: 12

    "Позиция 59"

    "Шайба 20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 60"

    "Петля ПН1-150-П ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Заклепка комбинированная 3К-12 ТУ 36-2088-85 RAL7004"

    Кол-во: 50

    "Позиция 62"

    "Петля ПН1-150 ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Заклепка комбинированная 3К-12 ТУ 36-2088-85 RAL7004"

    Кол-во: 127.2

    "Позиция 64"

    "Шайба 16 65Г"

    Кол-во: 8

    "Позиция 65"

    "Заклепка комбинированная 3К-12 ТУ 36-2088-85 RAL5015"

    Кол-во: 150

    "Позиция 66"

    "Шайба 16 65Г"

    Кол-во: 8

    "Позиция 67"

    "Заклепка комбинированная ЗК-12 серая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 68"

    "Петля ПН1-150-Л ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Шуруп самосверлящий S-MD53S 5,5x25 с уплотнительными шайбами"

    Кол-во: 84

    "Позиция 70"

    "Заклепка комбинированная вытяжная 3к-12 ТУ 36-2088-85, RAL5015"

    Кол-во: 30

    "Позиция 71"

    "Шайба 12 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 8

    "Позиция 72"

    "Шайба 20 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 8

    "Позиция 73"

    "Дюбель деревянный"

    Кол-во: 0.63

    "Позиция 74"

    "Винт самонарезающий S-МD 53S 5,5х25"

    Кол-во: 2115

    "Позиция 75"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 842

    "Позиция 76"

    "Петля ПН1-150 ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Винт самонарезающий S-МD 53S 5,5х25"

    Кол-во: 150

    "Позиция 78"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 70

    "Позиция 79"

    "Петля ПН1-150 ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Винт самонарезающий S-МD 53S 5,5х25"

    Кол-во: 270

    "Позиция 81"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 70

    "Позиция 82"

    "Заклепка комбинированная вытяжная 3к-12 ТУ 36-2088-85, RAL5015"

    Кол-во: 40

    "Позиция 83"

    "Шайба 12 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 12

    "Позиция 84"

    "Шайба 20 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 8

    "Позиция 85"

    "Винт самонарезающий S-МD 53S 5,5х25"

    Кол-во: 1482

    "Позиция 86"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 291

    "Позиция 87"

    "Петля ПН1-150 ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Винт самонарезающий S-МD 53S 5,5х25"

    Кол-во: 280

    "Позиция 89"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 70

    "Позиция 90"

    "Петля ПН1-150-П ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Шуруп самосверлящий S-MD53S 5,5x25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 92"

    "Заклепка комбинированная ЗК-12"

    Кол-во: 30

    "Позиция 93"

    "Винт самонарезающий S-МD 53S 5,5х25"

    Кол-во: 148

    "Позиция 94"

    "Винт самонарезающий S-МD 53S 5,5х25"

    Кол-во: 148

    "Позиция 95"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 32

    "Позиция 96"

    "Шайба 12 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 8

    "Позиция 97"

    "Шайба 20 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 8

    "Позиция 98"

    "Петля ПН1-150 ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Винт самонарезающий S-МD 53S 5,5х25"

    Кол-во: 250

    "Позиция 100"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 60

    "Позиция 101"

    "Винт самонарезающий S-МD 53S 5,5х25"

    Кол-во: 1482

    "Позиция 102"

    "Заклепка комбинированная 3к-12 ТУ 36-2088-85"

    Кол-во: 291

    "Позиция 103"

    "Петля ПН1-100-П ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Заклепка комбинированная 3К-12 ТУ 36-2088-85 RAL7004"

    Кол-во: 140

    "Позиция 105"

    "Заклепка комбинированная 3К-12 ТУ 36-2088-85 RAL7004"

    Кол-во: 30

    "Позиция 106"

    "Петля ПН1-150-ПГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 107"

    "Шуруп самосверлящий S-MD53S 5,5x25"

    Кол-во: 216

    "Позиция 108"

    "Заклепка комбинированная ЗК-12"

    Кол-во: 320

    "Позиция 109"

    "Шуруп самосверлящий S-MD53S 5,5x25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 110"

    "Заклепка комбинированная ЗК-12"

    Кол-во: 30

    "Позиция 111"

    "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 стальной"

    Кол-во: 0.934

    "Позиция 112"

    "Заклепка с полукруглой головкой класса точности В и С 4х24"

    Кол-во: 0.193

    "Позиция 113"

    "Заклепка комбинированная 3К-12 ТУ 36-2088-85 RAL7004"

    Кол-во: 24

    "Позиция 114"

    "Петля ПН1-150-П ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Заклепка комбинированная 3К-12 ТУ 36-2088-85 RAL7004"

    Кол-во: 187

    "Позиция 116"

    "Заклепка комбинированная 3К-12 ТУ 36-2088-85 RAL7004"

    Кол-во: 162

    "Позиция 117"

    "Шайба 16 65Г"

    Кол-во: 344

    "Позиция 118"

    "Анкер М16х89"

    Кол-во: 16

    "Позиция 119"

    "Анкер М16х89"

    Кол-во: 48

    "Позиция 120"

    "Анкер М16х89"

    Кол-во: 40

    "Позиция 121"

    "Шайба М-12"

    Кол-во: 50

    "Позиция 122"

    "Шайба М-16"

    Кол-во: 40

    "Позиция 123"

    "Шайба М-12"

    Кол-во: 50

    "Позиция 124"

    "Шайба М-16"

    Кол-во: 40

    "Позиция 125"

    "Гайка М12.6Н.5"

    Кол-во: 13.5

    "Позиция 126"

    "Анекр-шпилька HST Hilti М10х90/10"

    Кол-во: 142

    "Позиция 127"

    "Болт с шестигранной головкой М16х80-5.6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 128"

    "Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М16-6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 129"

    "Шайба 16 65Г"

    Кол-во: 8

    "Позиция 130"

    "Шарик 30 G 200 ГОСТ 3722-2014"

    Кол-во: 7

    "Позиция 131"

    "Болт с шестигранной головкой М16х80-5.6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 132"

    "Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М16-6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 133"

    "Шайба 16 65Г"

    Кол-во: 8

    "Позиция 134"

    "Болт оцинкованный М6х8 ГОСТ Р ИСО 4014-2013"

    Кол-во: 9

    "Позиция 135"

    "Болт оцинкованный М8х8 ГОСТ Р ИСО 4014-2013"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Болт оцинкованный М10х8 ГОСТ Р ИСО 4014-2013"

    Кол-во: 12

    "Позиция 137"

    "Гайка шестигранная нормальная М6 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 9

    "Позиция 138"

    "Гайка шестигранная нормальная М8 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "Гайка шестигранная нормальная М10 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 12

    "Позиция 140"

    "Шайба 6.01.09 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 9

    "Позиция 141"

    "Шайба 8.01.09 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 3

    "Позиция 142"

    "Шайба 10.01.09 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 12

    "Позиция 143"

    "Шпилька резьбовая М10*1000мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 144"

    "Гайка М10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 145"

    "Шпилька резьбовая М10*1000мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 146"

    "Гайка М10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 147"

    "Шайба гровер М6"

    Кол-во: 500

    "Позиция 148"

    "Шайба М6 усиленная"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 149"

    "Саморезы по дереву 1,5х35мм с прессшайбой кровельные"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 150"

    "Саморез 4,2х20 без направляющей"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 151"

    "Саморез 4,2х10 без направляющей"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 152"

    "Гайка М8 ОЦ DIN 934 шестигранная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Шайба М8 увеличенная ОЦ DIN 9021"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Болт М8х40 ОЦ шестигранный DIN 933"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Гайка М10 ОЦ DIN 934 шестигранная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Гайка М12 ОЦ DIN 934 шестигранная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 157"

    "Шайба М10 увеличенная ОЦ DIN 9021"

    Кол-во: 4

    "Позиция 158"

    "Саморез по дереву 3,5х35 оксидированный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 159"

    "Саморез по дереву 4,2х76 оксидированный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 160"

    "Саморез 4,2х16 с прессшайбой острый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 161"

    "Шайба М12 увеличенная ОЦ DIN 9021"

    Кол-во: 5

    "Позиция 162"

    "Саморез по дереву 3,5х45 оксидированный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 163"

    "Саморез 4,2х32 с прессшайбой острый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 164"

    "Болт М10х55 ОЦ шестигранный DIN 933"

    Кол-во: 8

    "Позиция 165"

    "Болт М12х50 ОЦ шестигранный DIN 933"

    Кол-во: 10

    "Позиция 166"

    "Шпилька резьбовая М8х1000мм ОЦ DIN 975"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Шпилька резьбовая М10х1000мм ОЦ DIN 975"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Саморез по дереву 3,5х35 для гипсокартона стандарт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 169"

    "Саморез 3,5х35 по металлу для гипсокартона"

    Кол-во: 3

    "Позиция 170"

    "Саморез кровельный 4,8х51 ОЦ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 171"

    "Шуруп самонарезающий прокалывающий Knauf LN 3,5х11мм 1000шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Саморез 3,5х25 ОЦ универсальный белый 2000шт/упак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Саморез по дереву 3,5х32 оксидированный 40шт/упак"

    Кол-во: 20

    "Позиция 174"

    "Гайка М56.05.019 ГОСТ 10605-94 (09Г2С-6)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 175"

    "Гайка шестигранная ГОСТ ISO 4032-2014 М48-6 (09Г2С-6)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 176"

    "Гайка шестигранная ГОСТ ISO4032-M42-6 09Г2С-6"

    Кол-во: 32

    "Позиция 177"

    "Гайка М56.05.019 ГОСТ 10605-94 (09Г2С-6)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 178"

    "Гайка М56.05.019 ГОСТ 10605-94 (09Г2С-6)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 179"

    "Гайка M56.05.019 ГОСТ 10605-94 (09Г2С-6)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 180"

    "Гайка шестигранная ГОСТ ISO 4032-М42-6 (09Г2С-6)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 181"

    "Шпилька 2-1-М24х140.10Г2 ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 32

    "Позиция 182"

    "Гайка М24.6H.10Г2 ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 64

    "Позиция 183"

    "Шайба М24 10Г2 ОСТ 26-2042-96"

    Кол-во: 64

    "Позиция 184"

    "Гвоздь L-100мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 185"

    "Гвоздь L-75мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 186"

    "Саморез по дереву №45"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 187"

    "Саморез по дереву №72"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 188"

    "Болт М6х45"

    Кол-во: 25

    "Позиция 189"

    "Болт М10х80"

    Кол-во: 25

    "Позиция 190"

    "Болт М12х80"

    Кол-во: 30

    "Позиция 191"

    "Саморез 4,2х32 по металлу сверло ОЦ"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 192"

    "Шайба М6 ОЦ DIN127 гроверная пружинная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 193"

    "Шайба М10 ОЦ DIN127 гроверная пружинная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 194"

    "Болт М10х40 DIN933 ГОСТ 7798-70 ОЦ кл.пр. 5,8 полная резьба шестигранная головка"

    Кол-во: 300

    "Позиция 195"

    "Гайка М10 горячеоцинкованная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 196"

    "Болт М6х30 DIN933 ГОСТ 7798-70 ОЦ Ст20 кл.пр. 5,8 полная резьба шестигранная головка"

    Кол-во: 500

    "Позиция 197"

    "Шайба М8 ОЦ DIN 125 плоская"

    Кол-во: 600

    "Позиция 198"

    "Шайба М10 F DIN 966"

    Кол-во: 600

    "Позиция 199"

    "Шайба М8 ОЦ DIN 127b гроверная"

    Кол-во: 600

    "Позиция 200"

    "Шайба М6 ОЦ DIN9021 увеличенная кузовная"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 201"

    "Гайка М6 ОЦ DIN934 шестигранная 200шт/упак"

    Кол-во: 30

    "Позиция 202"

    "Шайба М5 ОЦ DIN9021 кузовная 250шт/упак"

    Кол-во: 30

    "Позиция 203"

    "Гайка М8 ОЦ DIN934 шестигранная 100шт/упак"

    Кол-во: 40

    "Позиция 204"

    "Шайба М8 ОЦ DIN9021 кузовная 100шт/упак"

    Кол-во: 40

    "Позиция 205"

    "Болт М6х40 ОЦ шестигранный DIN 933 50шт/упак"

    Кол-во: 100

    "Позиция 206"

    "Болт М8х40 ОЦ шестигранный DIN 933 25шт/упак"

    Кол-во: 150

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