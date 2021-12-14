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    Главная / Торги / Поставка сметаны и творога

    Поставка сметаны и творога

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 07:0014.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914689Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сметаны и творогаХанты-МансийскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110914689

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сметаны и творога

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 16:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__1.Заявка.docx

    Приложение__2.Согласие.docx

    Приложение__5_ценовое_предложение.docx

    Приложение__7_Условия_банковской_гарантии.docx

    Приложение__3_техническое_задание_на_поставку_сметаны_и_творога.docx

    Приложение__6._Обоснование_начальной__максимальной__цены_договора.xls

    Приложение__4_проект_договора.doc

    Документация.docx

    Протокол_рассмотрения_и_оценки_заявок_20211214_173п.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Контактный телефон

    +7 3467 36-19-06

    Факс

    +7 3467 36-19-06

    Адрес электронной почты

    Logistika.ugrakor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Силкин Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийск

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сметаны и творога

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914689Подведение итогов не позднее Поставка сметаны и творогаХанты-Мансийск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сметаны и творога

    Начальная цена

    2 730 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 25.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный товар осуществляется в безналичной форме, путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной, и на основании счета, предоставленного Поставщиком
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Классификатор ОКПД2

    10.51

    Молоко и молочная продукция

    Классификатор ОКВЭД2

    10.51

    Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109324/name/61b836081845d8.29663023

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции"

    Кол-во: 17000.00000

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