Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка смазочных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар»(0142/00030/П/07.12.2021)

    Поставка смазочных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар»(0142/00030/П/07.12.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010238Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смазочных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар»(0142/00030/П/07.12.2021)Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010238

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0142/00030/П/07.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка смазочных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар»(0142/00030/П/07.12.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 16:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП.zip

    Документация_на_поставку__продление_сроков.docx

    Протокол_подведения_итогов_для_ЭТП_ГПБ.rtf

    Протокол_подведения_итогов_для_ЭТП_ГПБ.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Контактный телефон

    +7 495 428-48-00 доб. 64972

    Факс

    Адрес электронной почты

    o.filippova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка смазочных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар»(0142/00030/П/07.12.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 10:00 GMT +320.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010238Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смазочных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар»(0142/00030/П/07.12.2021)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 14:0023.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010238Подведение итогов не позднее Поставка смазочных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар»(0142/00030/П/07.12.2021)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010238Подведение итогов не позднее Поставка смазочных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар»(0142/00030/П/07.12.2021)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смазочных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар»(0142/00030/П/07.12.2021)

    Начальная цена

    15 742 258,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Классификатор ОКПД2

    20.59.41

    Материалы смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121254/name/61c56fab53f843.60245632

    24.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121582/name/61c58de2c43975.30189648

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смазка универсальная WD-40 400 мл"

    Кол-во: 216

    "Позиция 2"

    "Смазка универсальная WD-40 300 мл"

    Кол-во: 211

    "Позиция 3"

    "Смазка универсальная WD-40 200 мл"

    Кол-во: 239

    "Позиция 4"

    "Смазка универсальная WD-40 100 мл"

    Кол-во: 480

    "Позиция 5"

    "Смазка универсальная WD-40 5 л"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "Смазка Литол 24 ГОСТ 21150-87"

    Кол-во: 172

    "Позиция 7"

    "Loctite 8016 Аэрозольная молибденосодержащая сухая смазка 31963 340 g"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 8"

    "Консервационное масло К-17 ГОСТ 10877-76"

    Кол-во: 553.2

    "Позиция 9"

    "Масло гидравлическое АМГ-10 ГОСТ 6794-75, бидон 15 кг"

    Кол-во: 534

    "Позиция 10"

    "Смазка приработочная ВНИИНП-232 ГОСТ 14068-79"

    Кол-во: 143.2

    "Позиция 11"

    "Смазка ВНИИНП-279 ГОСТ 14296-78, банка 0,7 кг"

    Кол-во: 19.4

    "Позиция 12"

    "Смазка термостойкая Циатим-221 ГОСТ 9433-80, банка 0,8 кг"

    Кол-во: 155

    "Позиция 13"

    "Смазка ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74"

    Кол-во: 33.6

    "Позиция 14"

    "Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73"

    Кол-во: 35.2

    "Позиция 15"

    "Смазка ЦИАТИМ-202 ГОСТ 11110-75"

    Кол-во: 32

    "Позиция 16"

    "Смазка авиационная ВНИИНП-254 Атланта ТУ 38.1011048-85, банка 0,85 кг"

    Кол-во: 40.8

    "Позиция 17"

    "Консервационное средство Castrol Safecoat 66"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 18"

    "Смазка ВНИИ НП-269 ТУ 38.401-58-187-97"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Смазка графитная ТУ 0254-059-00148843-99 П типа Ска-2/7-г3"

    Кол-во: 116

    "Позиция 20"

    "Смазка графитная УсСА"

    Кол-во: 90.4

    "Позиция 21"

    "Жидкость кремнийорганическая Пента 804 ТУ 229-*013-40245042-00"

    Кол-во: 40

    "Позиция 22"

    "Масло трансмиссионное ТАД-17"

    Кол-во: 85

    "Позиция 23"

    "Масло OMEGA FLUID"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Масло редукторное Gazpromneft Reductor CLP-150"

    Кол-во: 3.6

    "Позиция 25"

    "Силиконовая консистентная смазка типа DOW CORNING4"

    Кол-во: 30.2

    "Позиция 26"

    "Паста резьбовая Molykote P-37, 1 шт-100г"

    Кол-во: 19.6

    "Позиция 27"

    "Масо турбинное ЛУКОЙЛ ТОРНАДО GT"

    Кол-во: 1515.5

    "Позиция 28"

    "Паста смазочная Molykote 1000 Spray (1 шт-400г)"

    Кол-во: 10.6

    "Позиция 29"

    "Смазка (паста) жаростойкая Fel-Pro C-100, Molykote HSC PLUS"

    Кол-во: 21.6

    "Позиция 30"

    "Антипригарная смазка Copaslip, банка 0,5 кг"

    Кол-во: 158.5

    "Позиция 31"

    "Смазка ТП-22 ГОСТ 9972-74"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 32"

    "Смазка ПФМС-4С ТУ 6-02-917-79"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 33"

    "Противозадирная смазка LOCTITE 8023"

    Кол-во: 1.812

    "Позиция 34"

    "Силиконовая смазка Loctite 8104"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 35"

    "Противозадирный состав ROCOL, банка 0,5 кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Консервационный ингибитор МСДА"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 37"

    "Масло ОМТИ ТУ 6-25-12-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Масло Петрим тУ 38.407-58.245"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 39"

    "Паста теплоотводная КПТ-8 20г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Смазка Esso Unireks N3"

    Кол-во: 30.4

    "Позиция 41"

    "Смазка Termolit-3000"

    Кол-во: 56

    "Позиция 42"

    "Смазка силиконовая Silicot 30 гр ТУ 2257-010-4554-0231-2003"

    Кол-во: 12

    "Позиция 43"

    "Смазка силиконовая Si-15 ТУ 2389-320-05763458-2001, 180 г"

    Кол-во: 2.6

    "Позиция 44"

    "Смазка (паста) жаростойкая ЗРВП-86 ТУ 0254-022-000220302-99, банка 1 кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Медная противозадирная смазка LOCTITE LB 8008, банка 454 г"

    Кол-во: 10.4

    "Позиция 46"

    "Смазка Felix BLUE GREASE 350 г"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 47"

    "Смазка антизадирная Skyland SL759"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 48"

    "Паста алмазная АС2; АСН; АСМ, Зернистость.63/50; 20/14, ГОСТ 25593-83, 50 г"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 49"

    "Паста ГОИ полировочная ТУ 6-18-36-85,"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 50"

    "Уплотнитель фланцевый Loctite 5972, туба 200 гр"

    Кол-во: 13

    "Позиция 51"

    "Уплотнитель фланцевый Loctite 510, туба 50 мл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 52"

    "Смазка А0721170-185"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Смазка А0721260-8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Паста сульфид молибденовая DRY MOLY Paste, 750г, ROCOL"

    Кол-во: 2.4

    "Позиция 55"

    "Паста уплотнительная марки 131-435 КГУ тип 3 (ТУ 2257-001-60565518-2009 с изм. 1)"

    Кол-во: 930

    "Позиция 56"

    "Смазка запорной арматуры РС ТУ 2257-003-77384749-2005 (фасовка, бочки по 13 кг.)"

    Кол-во: 695

    "Позиция 57"

    "Паста уплотнительная герметизирующая марки PC ТУ 2257-001-77384749-2005"

    Кол-во: 200

    "Позиция 58"

    "Масло гидравлическое Лукойл ГЕЙЗЕР А марка 3 (180 кг, 216,5 л.)"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 59"

    "Жидкость гидравлическая Лукойл гейзер А марка 2 (Фасовка бочка 216,5л)"

    Кол-во: 2225

    "Позиция 60"

    "Смазка для запорной газовой арматуры САГ тип 2 ТУ 38.401-58-289-01"

    Кол-во: 200

    "Позиция 61"

    "Масло для ЭП Rotork SAE 80 EP"

    Кол-во: 23

    "Позиция 62"

    "Герметик силиконовый "Макросил" 280 мл"

    Кол-во: 48

    "Позиция 63"

    "Герметик Loctite 574 (flange sealant) формирователь прокладок 50 мл."

    Кол-во: 20

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Запрос предложений № ГП225974
    поставка горюче-смазочных материалов
    поставка горюче-смазочных материалов
    593008
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить