www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП010238
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка смазочных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар»(0142/00030/П/07.12.2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 16:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
Контактный телефон
+7 495 428-48-00 доб. 64972
Факс
Адрес электронной почты
o.filippova@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка смазочных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар»(0142/00030/П/07.12.2021)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 10:00 GMT +320.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010238Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смазочных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар»(0142/00030/П/07.12.2021)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 14:0023.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010238Подведение итогов не позднее Поставка смазочных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар»(0142/00030/П/07.12.2021)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.12.202123.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010238Подведение итогов не позднее Поставка смазочных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар»(0142/00030/П/07.12.2021)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смазочных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар»(0142/00030/П/07.12.2021)
Начальная цена
15 742 258,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
20.59.41
Документация лота
Кол-во: 216
Кол-во: 211
Кол-во: 239
Кол-во: 480
Кол-во: 40
Кол-во: 172
Кол-во: 0.7
Кол-во: 553.2
Кол-во: 534
Кол-во: 143.2
Кол-во: 19.4
Кол-во: 155
Кол-во: 33.6
Кол-во: 35.2
Кол-во: 32
Кол-во: 40.8
Кол-во: 1700
Кол-во: 4
Кол-во: 116
Кол-во: 90.4
Кол-во: 40
Кол-во: 85
Кол-во: 10
Кол-во: 3.6
Кол-во: 30.2
Кол-во: 19.6
Кол-во: 1515.5
Кол-во: 10.6
Кол-во: 21.6
Кол-во: 158.5
Кол-во: 3.5
Кол-во: 2.5
Кол-во: 1.812
Кол-во: 0.7
Кол-во: 6
Кол-во: 0.03
Кол-во: 1
Кол-во: 2000
Кол-во: 10
Кол-во: 30.4
Кол-во: 56
Кол-во: 12
Кол-во: 2.6
Кол-во: 8
Кол-во: 10.4
Кол-во: 0.7
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.4
Кол-во: 0.4
Кол-во: 13
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2.4
Кол-во: 930
Кол-во: 695
Кол-во: 200
Кол-во: 1200
Кол-во: 2225
Кол-во: 200
Кол-во: 23
Кол-во: 48
Кол-во: 20
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.