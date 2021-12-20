Поставка смазочных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар»(0142/00030/П/07.12.2021)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП010238 Уникальный номер закупки Номер закупки 0142/00030/П/07.12.2021 Наименование закупки Поставка смазочных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар»(0142/00030/П/07.12.2021) Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ Юридический адрес 141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102. Почтовый адрес 141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102. Контактный телефон +7 495 428-48-00 доб. 64972 Факс Адрес электронной почты o.filippova@ceg.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Филиппова Ольга Владимировна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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