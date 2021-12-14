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    Главная / Торги / Поставка пенетрометра

    Поставка пенетрометра

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 18:0014.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112948Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ПенетрометраЦАОПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112948

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЦ-0189-21-МТ

    Наименование закупки

    Поставка пенетрометра

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 16:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._Техническое_задание_ЗЦ_0189_21_МТ.docx

    1._Инструкция_для_участников_закупки_ЗЦ_0189_21_MT.docx

    3._Инструкция_при_отправке_ЗЦ_0189_21_МТ.docx

    4._Расчет_стоимости__Форма_1.1__ЗЦ_0189_21_МТ.xlsx

    5._Техническое_предложение__Форма_9.1__ЗЦ_0189_21_МТ.xlsx

    6.ТФД_ЗНДХ_3.1_Договор_поставки_ЗЦ_0189_21_МТ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 739-01-60

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    VBekker@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беккер Владимир Викторович

    Место рассмотрения предложений

    ЦАО

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Пенетрометра

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 18:00 GMT +314.12.2021 18:0014.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112948Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ПенетрометраЦАО

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 18:0014.12.2021 18:0014.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112948Дата и время вскрытия заявок Поставка ПенетрометраЦАО

    Подведение итогов не позднее

    21.02.2022 23:5921.02.2022 23:5921.02.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112948Подведение итогов не позднее Поставка ПенетрометраЦАО

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    21.02.202221.02.2022 23:5921.02.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112948Подведение итогов не позднее Поставка ПенетрометраЦАО

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Пенетрометра

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усинск (ул. Магистральная, 19)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    26.51.41.130

    Приборы, установки, системы спектрометрические

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.5

    Производство приборов для контроля прочих физических величин

    Документация лота

    1._Инструкция_для_участников_закупки_ЗЦ_0189_21_MT.docx

    07.12.2021

    2._Техническое_задание_ЗЦ_0189_21_МТ.docx

    07.12.2021

    3._Инструкция_при_отправке_ЗЦ_0189_21_МТ.docx

    07.12.2021

    4._Расчет_стоимости__Форма_1.1__ЗЦ_0189_21_МТ.xlsx

    07.12.2021

    5._Техническое_предложение__Форма_9.1__ЗЦ_0189_21_МТ.xlsx

    07.12.2021

    6.ТФД_ЗНДХ_3.1_Договор_поставки_ЗЦ_0189_21_МТ.zip

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка Пенетрометра"

    Кол-во: 1

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