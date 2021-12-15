Строительно-монтажные, инженерно-технические и пусконаладочные работы по созданию структурированной кабельной системы (СКС), выделенной электрораспределительной сети (ВЭРС), системе бесперебойного электроснабжения серверных и кроссовых (ИБП), системы кондиционирования серверной и кроссовой (СК) в рамках обустройства офисных помещений Центра управления добычей ООО «Газпром нефть шельф», расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Зоологический пер. 2-4, площадью 164,9 кв.м, 3-й этаж

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП010237 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0088417-386-2021 Наименование закупки Строительно-монтажные, инженерно-технические и пусконаладочные работы по созданию структурированной кабельной системы (СКС), выделенной электрораспределительной сети (ВЭРС), системе бесперебойного электроснабжения серверных и кроссовых (ИБП), системы кондиционирования серверной и кроссовой (СК) в рамках обустройства офисных помещений Центра управления добычей ООО «Газпром нефть шельф», расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Зоологический пер. 2-4, площадью 164,9 кв.м, 3-й этаж Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС ПАРАДНАЯ

Все закупки и тендеры КОМПЛЕКС ПАРАДНАЯ Юридический адрес 191186, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 15, ЛИТЕР А, ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н (Ч.П.73-75,77-83,85-88,90-93,95-97) Почтовый адрес 191186, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 15, ЛИТЕР А, ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н (Ч.П.73-75,77-83,85-88,90-93,95-97) Контактный телефон +7 812 449-70-01 Адрес электронной почты kp@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Котова Светлана Владимировна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Строительно-монтажные, инженерно-технические и пусконаладочные работы по созданию структурированной кабельной системы (СКС), выделен Дата и время окончания срока приема заявок 15.12.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП010237 Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные, инженерно-технические и пусконаладочные работы по созданию структурированной кабельной системы (СКС), выделен Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Строительно-монтажные, инженерно-технические и пусконаладочные работы по созданию структурированной кабельной системы (СКС), выделен Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт