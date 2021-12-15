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Номер извещения
АП010237
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительно-монтажные, инженерно-технические и пусконаладочные работы по созданию структурированной кабельной системы (СКС), выделенной электрораспределительной сети (ВЭРС), системе бесперебойного электроснабжения серверных и кроссовых (ИБП), системы кондиционирования серверной и кроссовой (СК) в рамках обустройства офисных помещений Центра управления добычей ООО «Газпром нефть шельф», расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Зоологический пер. 2-4, площадью 164,9 кв.м, 3-й этаж
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 16:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191186, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 15, ЛИТЕР А, ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н (Ч.П.73-75,77-83,85-88,90-93,95-97)
Почтовый адрес
191186, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 15, ЛИТЕР А, ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н (Ч.П.73-75,77-83,85-88,90-93,95-97)
Контактный телефон
+7 812 449-70-01
Адрес электронной почты
kp@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котова Светлана Владимировна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительно-монтажные, инженерно-технические и пусконаладочные работы по созданию структурированной кабельной системы (СКС), выделен
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 12:00 GMT +315.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010237Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные, инженерно-технические и пусконаладочные работы по созданию структурированной кабельной системы (СКС), выделенСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Строительно-монтажные, инженерно-технические и пусконаладочные работы по созданию структурированной кабельной системы (СКС), выделен
Официальный сайт, на котором размещена документация
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