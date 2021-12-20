Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на сервисное обслуживание нефтепромыслового оборудования, техническое обслуживание и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры АСУ РГГ для ООО "Газпромнефть-Оренбург" на 2022г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП010236 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0084350-343-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на сервисное обслуживание нефтепромыслового оборудования, техническое обслуживание и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры АСУ РГГ для ООО "Газпромнефть-Оренбург" на 2022г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ Юридический адрес 460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1 Почтовый адрес 460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Журавлева Эльвира Юрьевна Место рассмотрения заявок г. Тюмень Закупки и тендеры Оренбургская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Сервисное обслуживание нефтепромыслового оборудования, техническое обслуживание и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры АСУ Р Дата и время окончания срока приема заявок 20.12.2021 12:30 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП010236 Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание нефтепромыслового оборудования, техническое обслуживание и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры АСУ Р г. Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Сервисное обслуживание нефтепромыслового оборудования, техническое обслуживание и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры АСУ Р Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт