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Номер извещения
АП010236
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на сервисное обслуживание нефтепромыслового оборудования, техническое обслуживание и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры АСУ РГГ для ООО "Газпромнефть-Оренбург" на 2022г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 16:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1
Почтовый адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Журавлева Эльвира Юрьевна
Место рассмотрения заявок
г. Тюмень
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сервисное обслуживание нефтепромыслового оборудования, техническое обслуживание и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры АСУ Р
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 12:30 GMT +320.12.2021 12:3020.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010236Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание нефтепромыслового оборудования, техническое обслуживание и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры АСУ Рг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Сервисное обслуживание нефтепромыслового оборудования, техническое обслуживание и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры АСУ Р
Официальный сайт, на котором размещена документация
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