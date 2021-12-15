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Номер извещения
АП010235
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ткани специального назначения для нужд филиала "Ухтинский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году (0142/00033/П/07.12.2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
Контактный телефон
+7 495 428-48-00 доб. 65820
Факс
Адрес электронной почты
n.shugurova@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шугурова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка ткани специального назначения для нужд филиала "Ухтинский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 10:00 GMT +315.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010235Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ткани специального назначения для нужд филиала "Ухтинский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
21.12.2021 14:0021.12.2021 14:0021.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010235Подведение итогов не позднее Поставка ткани специального назначения для нужд филиала "Ухтинский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ткани специального назначения для нужд филиала "Ухтинский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
Начальная цена
1 414 278,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
13.95.10.123
Документация лота
Кол-во: 9200
Кол-во: 3250
Кол-во: 615
Кол-во: 170
Кол-во: 1050
Кол-во: 250
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