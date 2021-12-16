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Номер извещения
32110914578
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка, установка и пуско-наладка АПС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.12.2021 16:13
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
Почтовый адрес
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
Контактный телефон
+7 499 267-48-50
Факс
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Адрес электронной почты
oozd@vniirt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суханова Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка, установка и пуско-наладка АПС
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, установка и пуско-наладка АПС
Начальная цена
1 650 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВНИИРТ
Все закупки и тендеры АО ВНИИРТ
Адрес местонахождения
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
26.30.50
26.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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