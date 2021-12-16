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    Главная / Торги / Поставка, установка и пуско-наладка АПС

    Поставка, установка и пуско-наладка АПС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914578Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, установка и пуско-наладка АПСМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110914578

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    5827

    Наименование закупки

    Поставка, установка и пуско-наладка АПС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 16:13

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_5827.doc

    Документация_5827.docx

    Договор__проект__АПС.pdf

    Итоговый_протокол_5827.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО ВНИИРТ

    Юридический адрес

    105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22

    Почтовый адрес

    105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22

    Контактный телефон

    +7 499 267-48-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oozd@vniirt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суханова Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, установка и пуско-наладка АПС

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914578Подведение итогов не позднее Поставка, установка и пуско-наладка АПСМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, установка и пуско-наладка АПС

    Начальная цена

    1 650 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВНИИРТ
    Все закупки и тендеры АО ВНИИРТ

    Адрес местонахождения

    105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50

    Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114784/name/61bc97cad9c611.28190814

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    27.09.2022 12:00(GMT+03:00)
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