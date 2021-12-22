Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на комплексное сопровождение петрофизического, геофизического и геологического моделирования для ООО «Газпромнефть-Технологические партнерства в 2022-2023гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП010234 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0087909-375-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на комплексное сопровождение петрофизического, геофизического и геологического моделирования для ООО «Газпромнефть-Технологические партнерства в 2022-2023гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА Юридический адрес 628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56, кабинет 501 Почтовый адрес 628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56, кабинет 501 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4732 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Думанская Екатерина Петровна Место рассмотрения заявок г. Тюмень Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Оказание услуг по комплексному сопровождению петрофизического, геофизического и геологического моделирования Дата и время окончания срока приема заявок 22.12.2021 10:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП010234 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексному сопровождению петрофизического, геофизического и геологического моделирования г. Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по комплексному сопровождению петрофизического, геофизического и геологического моделирования Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт