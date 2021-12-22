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Номер извещения
АП010234
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на комплексное сопровождение петрофизического, геофизического и геологического моделирования для ООО «Газпромнефть-Технологические партнерства в 2022-2023гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 16:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56, кабинет 501
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56, кабинет 501
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4732
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Думанская Екатерина Петровна
Место рассмотрения заявок
г. Тюмень
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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Оказание услуг по комплексному сопровождению петрофизического, геофизического и геологического моделирования
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2021 10:00 GMT +322.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010234Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексному сопровождению петрофизического, геофизического и геологического моделированияг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по комплексному сопровождению петрофизического, геофизического и геологического моделирования
Официальный сайт, на котором размещена документация
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