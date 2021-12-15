www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110914500
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №873 - Ремонт ненадежных участков тепловых сетей для нужд Химкинский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (94-РП-2022-ХФ-ОППР)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 16:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 448
Факс
{}
Адрес электронной почты
ipianovskii@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пьяновский Илья Сергеевич
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КО №873 - Ремонт ненадежных участков тепловых сетей для нужд Химкинский филиал ООО "ТСК Мосэнерго"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
25.02.202225.02.2022 23:5925.02.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914500Подведение итогов не позднее КО №873 - Ремонт ненадежных участков тепловых сетей для нужд Химкинский филиал ООО "ТСК Мосэнерго"119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №873 - Ремонт ненадежных участков тепловых сетей для нужд Химкинский филиал ООО "ТСК Мосэнерго"
Начальная цена
14 858 299,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТСК МОСЭНЕРГО
Все закупки и тендеры ТСК МОСЭНЕРГО
Адрес местонахождения
108811, Г МОСКВА, ПОС. МОСКОВСКИЙ, Д ГОВОРОВО, КМ МКАД 47, СТРОЕНИЕ 21, ЭТ 4 ЛИТ А1 КОМ 8
119618, г.Москва, ул. Терешково, д.3, а/я 553
42.21.22.120
42.21
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.