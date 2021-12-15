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    Главная / Торги / КО №873 - Ремонт ненадежных участков тепловых сетей для нужд Химкинский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (94-РП-2022-ХФ-ОППР)

    КО №873 - Ремонт ненадежных участков тепловых сетей для нужд Химкинский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (94-РП-2022-ХФ-ОППР)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914500Дата и время окончания срока приема заявок КО №873 - Ремонт ненадежных участков тепловых сетей для нужд Химкинский филиал ООО "ТСК Мосэнерго"119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110914500

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №873 - Ремонт ненадежных участков тепловых сетей для нужд Химкинский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (94-РП-2022-ХФ-ОППР)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 16:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    КО_873_Перенос_ДПИ.zip

    873_1_79_ТСК_МЭ_КО_28.12.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 448

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ipianovskii@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пьяновский Илья Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №873 - Ремонт ненадежных участков тепловых сетей для нужд Химкинский филиал ООО "ТСК Мосэнерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    25.02.202225.02.2022 23:5925.02.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914500Подведение итогов не позднее КО №873 - Ремонт ненадежных участков тепловых сетей для нужд Химкинский филиал ООО "ТСК Мосэнерго"119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №873 - Ремонт ненадежных участков тепловых сетей для нужд Химкинский филиал ООО "ТСК Мосэнерго"

    Начальная цена

    14 858 299,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТСК МОСЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры ТСК МОСЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    108811, Г МОСКВА, ПОС. МОСКОВСКИЙ, Д ГОВОРОВО, КМ МКАД 47, СТРОЕНИЕ 21, ЭТ 4 ЛИТ А1 КОМ 8

    119618, г.Москва, ул. Терешково, д.3, а/я 553

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22.120

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1124964/name/61cb08e2013407.63859888

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №873 - Ремонт ненадежных участков тепловых сетей для нужд Химкинский филиал ООО "ТСК Мосэнерго""

    Кол-во: 1

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