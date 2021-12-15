Оказание услуг по уборке помещений (в Филиалах в г. Ухте и г.Емве)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. Форма оплаты – безналичный расчет. Порядок, сроки оплаты: ежемесячно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов о выполнении работ за месяц выполнения работ (оказания услуг), при условии предоставления Заказчику счет-фактуры. Сроки оказания услуг – с момента заключения договора до 31.12.2022 г. (включительно).