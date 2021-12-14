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    Главная / Торги / Запрос котировок №94 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по частичному и полному техническому освидетельствованию грузоподъемных механизмов на 2022 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»

    Запрос котировок №94 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по частичному и полному техническому освидетельствованию грузоподъемных механизмов на 2022 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914475Дата и время окончания срока приема заявок Частичное и полное техническое освидетельствование грузоподъемных механизмовТольяттиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110914475

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    94

    Наименование закупки

    Запрос котировок №94 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по частичному и полному техническому освидетельствованию грузоподъемных механизмов на 2022 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 16:04

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗД.7z

    Протокол__460.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Юридический адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Почтовый адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Контактный телефон

    +7 8482 55-13-76 доб. 454

    Факс

    +7 8482 55-13-67

    Адрес электронной почты

    alysov_dv@volcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Журавлева Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тольятти

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Частичное и полное техническое освидетельствование грузоподъемных механизмов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914475Подведение итогов не позднее Частичное и полное техническое освидетельствование грузоподъемных механизмовТольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Частичное и полное техническое освидетельствование грузоподъемных механизмов

    Начальная цена

    314 260,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    33.12.15.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114021/name/61bc5c8e9a2c78.88842287

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 54.00000

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