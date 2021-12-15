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    Главная / Торги / Поставка ИБП для автоматизированных рабочих мест № МИ-2021/61

    Поставка ИБП для автоматизированных рабочих мест № МИ-2021/61

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:5915.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914513Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ИБП для автоматизированных рабочих местг. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, помещение 652, 6 этаж, каб. 4617бПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110914513

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ИБП для автоматизированных рабочих мест № МИ-2021/61

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.12.2021 16:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание___МИ_2021.61.xlsx

    Извещение_МИ___МИ_2021.61.docx

    Проект_договора_МИ_2021.61.doc

    Форма_Коммерческого_предложения____МИ_2021.61.xlsx

    Документация_МИ____МИ_2021.61.docx

    Протокол__МИ_2021.61.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ

    Юридический адрес

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    Почтовый адрес

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    Контактный телефон

    +7 812 200-31-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    U2610024@mrgeng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шелудякова Екатерина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, помещение 652, 6 этаж, каб. 4617б

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ИБП для автоматизированных рабочих мест

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914513Подведение итогов не позднее Поставка ИБП для автоматизированных рабочих местг. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, помещение 652, 6 этаж, каб. 4617б

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ИБП для автоматизированных рабочих мест

    Начальная цена

    2 929 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ

    Адрес местонахождения

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.110

    Устройства и блоки питания вычислительных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114124/name/61bc642781dd45.58507400

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 465.00000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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