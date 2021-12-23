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Номер извещения
32110917341
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
РКСМ-1253 Запрос котировок в электронной форме на право заключения договоров на поставку спецобуви для нужд ООО "Самарские коммунальные системы", ООО "Волжские коммунальные системы", ООО "АКС", ООО "БВК", ООО "Нижневартовские коммунальные системы", ООО "НОВОГОР-Прикамье", ООО "Проминформ Технологии", АО "Тамбовские коммунальные системы", ООО "Ульяновскоблводоканал", АО "ПКС-Тепловые сети", АО "ПКС-Водоканал", ООО "Горводоканал".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
08.12.2021 10:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, д.2, этаж 2, помещение I, комната 23
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Бахрушина, дом 18, стр. 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32 доб. 1591
Факс
{}
Адрес электронной почты
MKondakova@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондакова Мария Павловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецодежды для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Начальная цена
6 563 615,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
46.4
46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Приобретение спец.обуви для сотрудников ООО "АКС" на 2022-2023гг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение спец.обуви для сотрудников ООО "АКС" на 2022-2023ггМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок Приобретение спец.обуви для сотрудников ООО "АКС" на 2022-2023ггМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение спец.обуви для сотрудников ООО "АКС" на 2022-2023гг
Начальная цена
2 172 738,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
15.20.3
15.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1135.00000
Обувь специальная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок Обувь специальнаяМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок Обувь специальнаяМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обувь специальная
Начальная цена
7 795 641,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
15.20.32.120
15.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Спецобувь
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок СпецобувьМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок СпецобувьМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спецобувь
Начальная цена
1 696 125,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Тамбовские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы
Адрес местонахождения
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
15.20.3
15.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 758.00000
Спецобувь
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок СпецобувьМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок СпецобувьМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спецобувь
Начальная цена
1 933 746,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-Тепловые сети
Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18
15.20.32.120
15.20.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 690.00000
Спецобувь
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок СпецобувьМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок СпецобувьМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спецобувь
Начальная цена
3 014 198,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
15.20.32.120
15.20.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1306.00000
Поставка спецобуви
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецобувиМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок Поставка спецобувиМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецобуви
Начальная цена
5 678 172,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19
15.20.14.120
15.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Поставка обуви рабочей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок Поставка обуви рабочейМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок Поставка обуви рабочейМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка обуви рабочей
Начальная цена
1 900 840,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
15.20.32.120
15.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1088.00000
Поставка обуви специальной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок Поставка обуви специальнойМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок Поставка обуви специальнойМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка обуви специальной
Начальная цена
1 740 887,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
15.20.3
15.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1034.00000
Поставка спецобуви
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецобувиМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок Поставка спецобувиМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецобуви
Начальная цена
281 211,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
Все закупки и тендеры ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
Адрес местонахождения
628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30
15.20.32.122
15.20.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 192.00000
Поставка спецобуви
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок поставка спецобувиМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок поставка спецобувиМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецобуви
Начальная цена
1 047 960,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95
15.20.3
15.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 655.00000
Поставка обуви специальной для нужд ООО "Горводоканал" в 2022-2023 гг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок Поставка обуви специальной для нужд ООО "Горводоканал" в 2022-2023 ггМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок Поставка обуви специальной для нужд ООО "Горводоканал" в 2022-2023 ггМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка обуви специальной для нужд ООО "Горводоканал" в 2022-2023 гг
Начальная цена
4 227 262,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Горводоканал
Все закупки и тендеры Горводоканал
Адрес местонахождения
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
15.20.32.120
15.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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