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    Главная / Торги / РКСМ-1253 Запрос котировок в электронной форме на право заключения договоров на поставку спецобуви для нужд ООО "Самарские коммунальные системы", ООО "Волжские коммунальные системы", ООО "АКС", ООО "БВК", ООО "Нижневартовские коммунальные системы", ООО "НОВОГОР-Прикамье", ООО "Проминформ Технологии", АО "Тамбовские коммунальные системы", ООО "Ульяновскоблводоканал", АО "ПКС-Тепловые сети", АО "ПКС-Водоканал", ООО "Горводоканал".

    РКСМ-1253 Запрос котировок в электронной форме на право заключения договоров на поставку спецобуви для нужд ООО "Самарские коммунальные системы", ООО "Волжские коммунальные системы", ООО "АКС", ООО "БВК", ООО "Нижневартовские коммунальные системы", ООО "НОВОГОР-Прикамье", ООО "Проминформ Технологии", АО "Тамбовские коммунальные системы", ООО "Ульяновскоблводоканал", АО "ПКС-Тепловые сети", АО "ПКС-Водоканал", ООО "Горводоканал".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок Поставка обуви специальной для нужд ООО "Горводоканал" в 2022-2023 ггМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110917341

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    РКСМ-1253

    Наименование закупки

    РКСМ-1253 Запрос котировок в электронной форме на право заключения договоров на поставку спецобуви для нужд ООО "Самарские коммунальные системы", ООО "Волжские коммунальные системы", ООО "АКС", ООО "БВК", ООО "Нижневартовские коммунальные системы", ООО "НОВОГОР-Прикамье", ООО "Проминформ Технологии", АО "Тамбовские коммунальные системы", ООО "Ульяновскоблводоканал", АО "ПКС-Тепловые сети", АО "ПКС-Водоканал", ООО "Горводоканал".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    08.12.2021 10:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД_РКСМ_1253.7z

    Изменения_ЗД_от_17122021.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РКС-ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры РКС-ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, д.2, этаж 2, помещение I, комната 23

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Бахрушина, дом 18, стр. 3

    Контактный телефон

    +7 495 783-32-32 доб. 1591

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    MKondakova@roscomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондакова Мария Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917341Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Начальная цена

    6 563 615,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    46.4

    Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Приобретение спец.обуви для сотрудников ООО "АКС" на 2022-2023гг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение спец.обуви для сотрудников ООО "АКС" на 2022-2023ггМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок Приобретение спец.обуви для сотрудников ООО "АКС" на 2022-2023ггМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917341Подведение итогов не позднее Приобретение спец.обуви для сотрудников ООО "АКС" на 2022-2023ггМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение спец.обуви для сотрудников ООО "АКС" на 2022-2023гг

    Начальная цена

    2 172 738,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    15.20.3

    Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    15.20

    Производство обуви

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство обуви"

    Кол-во: 1135.00000

    Лот 3

    Обувь специальная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок Обувь специальнаяМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок Обувь специальнаяМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917341Подведение итогов не позднее Обувь специальнаяМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обувь специальная

    Начальная цена

    7 795 641,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    15.20.32.120

    Обувь различная специальная

    Классификатор ОКВЭД2

    15.20

    Производство обуви

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство обуви"

    Кол-во:

    Лот 4

    Спецобувь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок СпецобувьМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок СпецобувьМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917341Подведение итогов не позднее СпецобувьМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Спецобувь

    Начальная цена

    1 696 125,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Тамбовские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5

    Классификатор ОКПД2

    15.20.3

    Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    15.20

    Производство обуви

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство обуви"

    Кол-во: 758.00000

    Лот 5

    Спецобувь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок СпецобувьМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок СпецобувьМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917341Подведение итогов не позднее СпецобувьМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Спецобувь

    Начальная цена

    1 933 746,47

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-Тепловые сети
    Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18

    Классификатор ОКПД2

    15.20.32.120

    Обувь различная специальная

    Классификатор ОКВЭД2

    15.20.32

    Производство деревянной и различной специальной обуви

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство деревянной и различной специальной обуви"

    Кол-во: 690.00000

    Лот 6

    Спецобувь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок СпецобувьМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок СпецобувьМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917341Подведение итогов не позднее СпецобувьМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Спецобувь

    Начальная цена

    3 014 198,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    15.20.32.120

    Обувь различная специальная

    Классификатор ОКВЭД2

    15.20.32

    Производство деревянной и различной специальной обуви

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство деревянной и различной специальной обуви"

    Кол-во: 1306.00000

    Лот 7

    Поставка спецобуви

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецобувиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок Поставка спецобувиМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917341Подведение итогов не позднее Поставка спецобувиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецобуви

    Начальная цена

    5 678 172,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Классификатор ОКПД2

    15.20.14.120

    Обувь фетровая

    Классификатор ОКВЭД2

    15.20

    Производство обуви

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство обуви"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 8

    Поставка обуви рабочей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок Поставка обуви рабочейМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок Поставка обуви рабочейМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917341Подведение итогов не позднее Поставка обуви рабочейМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка обуви рабочей

    Начальная цена

    1 900 840,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    15.20.32.120

    Обувь различная специальная

    Классификатор ОКВЭД2

    15.20

    Производство обуви

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство обуви"

    Кол-во: 1088.00000

    Лот 9

    Поставка обуви специальной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок Поставка обуви специальнойМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок Поставка обуви специальнойМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917341Подведение итогов не позднее Поставка обуви специальнойМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка обуви специальной

    Начальная цена

    1 740 887,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Классификатор ОКПД2

    15.20.3

    Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    15.20

    Производство обуви

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство обуви"

    Кол-во: 1034.00000

    Лот 10

    Поставка спецобуви

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецобувиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок Поставка спецобувиМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917341Подведение итогов не позднее Поставка спецобувиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецобуви

    Начальная цена

    281 211,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
    Все закупки и тендеры ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ

    Адрес местонахождения

    628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30

    Классификатор ОКПД2

    15.20.32.122

    Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

    Классификатор ОКВЭД2

    15.20.31

    Производство обуви с защитным металлическим подноском

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство обуви с защитным металлическим подноском"

    Кол-во: 192.00000

    Лот 11

    Поставка спецобуви

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок поставка спецобувиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок поставка спецобувиМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917341Подведение итогов не позднее поставка спецобувиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецобуви

    Начальная цена

    1 047 960,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БВК
    Все закупки и тендеры БВК

    Адрес местонахождения

    618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,

    618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95

    Классификатор ОКПД2

    15.20.3

    Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    15.20

    Производство обуви

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство обуви"

    Кол-во: 655.00000

    Лот 12

    Поставка обуви специальной для нужд ООО "Горводоканал" в 2022-2023 гг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917341Дата и время окончания срока приема заявок Поставка обуви специальной для нужд ООО "Горводоканал" в 2022-2023 ггМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917341Дата и время вскрытия заявок Поставка обуви специальной для нужд ООО "Горводоканал" в 2022-2023 ггМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917341Подведение итогов не позднее Поставка обуви специальной для нужд ООО "Горводоканал" в 2022-2023 ггМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка обуви специальной для нужд ООО "Горводоканал" в 2022-2023 гг

    Начальная цена

    4 227 262,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Адрес местонахождения

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Классификатор ОКПД2

    15.20.32.120

    Обувь различная специальная

    Классификатор ОКВЭД2

    15.2

    Производство обуви

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство обуви"

    Кол-во:

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