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    Главная / Торги / Оказание медицинских услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей.

    Оказание медицинских услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 08:5914.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914514Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам водителей.ИпатовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110914514

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание медицинских услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 16:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет_начальной__максимальной__цены.docx

    Извещение.docx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Документация.doc

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИПАТОВОРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ИПАТОВОРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    356630, Российская Федерация, Ставропольский край, Ипатово, Заречная, 23

    Почтовый адрес

    356630, Российская Федерация, Ставропольский край, Ипатово, Заречная, 23

    Контактный телефон

    +7 86542 2-11-98

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ipatgaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медяник Надежда Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Ипатово

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам водителей.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914514Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам водителей.Ипатово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам водителей.

    Начальная цена

    401 690,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИПАТОВОРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ИПАТОВОРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    356630, Российская Федерация, Ставропольский край, Ипатово, Заречная, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111597/name/61b9eeb5877303.86356918

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

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