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    Главная / Торги / Поставка комплектов офисной мебели в г. Александрове, г. Ковров и г. Муроме

    Поставка комплектов офисной мебели в г. Александрове, г. Ковров и г. Муроме

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 11:5916.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917541Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов офисной мебели в г. Александрове, г. Ковров и г. МуромеВ соответствии с условиями и требованиями документации по ЗакупкеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110917541

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектов офисной мебели в г. Александрове, г. Ковров и г. Муроме

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    08.12.2021 10:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_АС0003625.docx

    Документация_АС0003625.docx

    Приложение_к_Форме_1___КП_АС0003625.xlsx

    Приложение_2_Техническая_часть_АС0003625.docx

    Приложение_к_Форме_1___Техническое_предложение_АС0003625.xlsx

    Приложение_1_Типовая_форма_договора_поставки_AC0003625.docx

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок_АС0003625.docx

    Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектов офисной мебели в г. Александрове, г. Ковров и г. Муроме

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917541Подведение итогов не позднее Поставка комплектов офисной мебели в г. Александрове, г. Ковров и г. МуромеВ соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов офисной мебели в г. Александрове, г. Ковров и г. Муроме

    Начальная цена

    672 700,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по ЗакупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    31.01

    Мебель для офисов и предприятий торговли

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113589/name/61bc3860183dd9.76201971

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 93.00000

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