Поставка комплектов офисной мебели в г. Александрове, г. Ковров и г. Муроме

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110917541 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка комплектов офисной мебели в г. Александрове, г. Ковров и г. Муроме Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР Юридический адрес 600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3, Почтовый адрес ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017 Контактный телефон +7 4922 44-72-42 Факс -- Адрес электронной почты konkurs@vladoblgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Амплеева Лариса Владимировна Место рассмотрения предложений В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке Закупки и тендеры Владимирская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru