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    Главная / Торги / 3066/07.12.21/КО/Э Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов при погрузке нефтепродуктов на ООО «Газпром нефтехим Салават»

    3066/07.12.21/КО/Э Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов при погрузке нефтепродуктов на ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 15:3027.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112944Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов при погрузке нефтепродуктов на ООО «Газпром нефтехим Салават»СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112944

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    3066/07.12.21/КО/Э

    Наименование закупки

    3066/07.12.21/КО/Э Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов при погрузке нефтепродуктов на ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    07.12.2021 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_169__от_17.01.2022.pdf

    Документация_о_закупке_КО_в_эл.ф__РиУ_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов при погрузке нефтепродуктов на ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 15:30 GMT +327.12.2021 15:3027.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112944Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов при погрузке нефтепродуктов на ООО «Газпром нефтехим Салават»Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2021 06:0028.12.2021 06:0028.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112944Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов при погрузке нефтепродуктов на ООО «Газпром нефтехим Салават»Салават

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 12:0031.01.2022 12:0031.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112944Подведение итогов не позднее Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов при погрузке нефтепродуктов на ООО «Газпром нефтехим Салават»Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 12:0031.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112944Подведение итогов не позднее Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов при погрузке нефтепродуктов на ООО «Газпром нефтехим Салават»Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов при погрузке нефтепродуктов на ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Начальная цена

    12 878 066,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    52.21.1

    Услуги, связанные с железнодорожным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1133748/name/61e52087b5aef1.59947137

    17.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов при погрузке нефтепродуктов на ООО «Газпром нефтехим Салават»"

    Кол-во:

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