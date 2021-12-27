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Номер извещения
ГП112944
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
3066/07.12.21/КО/Э Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов при погрузке нефтепродуктов на ООО «Газпром нефтехим Салават»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
07.12.2021 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-49-62
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
11unu@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьева Наталья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
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Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов при погрузке нефтепродуктов на ООО «Газпром нефтехим Салават»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 15:30 GMT +327.12.2021 15:3027.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112944Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов при погрузке нефтепродуктов на ООО «Газпром нефтехим Салават»Салават
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2021 06:0028.12.2021 06:0028.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112944Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов при погрузке нефтепродуктов на ООО «Газпром нефтехим Салават»Салават
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 12:0031.01.2022 12:0031.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112944Подведение итогов не позднее Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов при погрузке нефтепродуктов на ООО «Газпром нефтехим Салават»Салават
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
31.01.202231.01.2022 12:0031.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112944Подведение итогов не позднее Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов при погрузке нефтепродуктов на ООО «Газпром нефтехим Салават»Салават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов при погрузке нефтепродуктов на ООО «Газпром нефтехим Салават»
Начальная цена
12 878 066,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
52.21.1
Документация лота
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