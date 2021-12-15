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    Главная / Торги / Техническое обслуживание компрессорного оборудования

    Техническое обслуживание компрессорного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914585Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание компрессорного оборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110914585

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    5826

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание компрессорного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 16:14

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_5826.doc

    Документация_5826.docx

    Договор__проект_.pdf

    Итоговый_протокол_5826.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО ВНИИРТ

    Юридический адрес

    105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22

    Почтовый адрес

    105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22

    Контактный телефон

    +7 499 267-48-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oozd@vniirt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суханова Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание компрессорного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 11:0020.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914585Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание компрессорного оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание компрессорного оборудования

    Начальная цена

    807 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВНИИРТ
    Все закупки и тендеры АО ВНИИРТ

    Адрес местонахождения

    105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22

    Классификатор ОКПД2

    33.12.18

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114686/name/61bc92e734a601.48311091

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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    11.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    19 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
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