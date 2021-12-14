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    Главная / Торги / Запрос котировок №93 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг валке деревьев, растущих в охранной зоне сетей водоснабжения и водоотведения и вывозу порубочных остатков на 2022 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»

    Запрос котировок №93 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг валке деревьев, растущих в охранной зоне сетей водоснабжения и водоотведения и вывозу порубочных остатков на 2022 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914360Дата и время окончания срока приема заявок Валка деревьев, растущих в охранной зоне сетей водоснабжения и водоотведения и вывоз порубочных остатковТольяттиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110914360

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    93

    Наименование закупки

    Запрос котировок №93 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг валке деревьев, растущих в охранной зоне сетей водоснабжения и водоотведения и вывозу порубочных остатков на 2022 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 15:52

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол__459.pdf

    ЗД.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Юридический адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Почтовый адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Контактный телефон

    +7 8482 55-13-76 доб. 454

    Факс

    +7 8482 55-13-67

    Адрес электронной почты

    alysov_dv@volcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Журавлева Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тольятти

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Валка деревьев, растущих в охранной зоне сетей водоснабжения и водоотведения и вывоз порубочных остатков

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 11:3017.12.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914360Подведение итогов не позднее Валка деревьев, растущих в охранной зоне сетей водоснабжения и водоотведения и вывоз порубочных остатковТольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Валка деревьев, растущих в охранной зоне сетей водоснабжения и водоотведения и вывоз порубочных остатков

    Начальная цена

    180 768,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    43.12.11.140

    Работы по расчистке территории, удалению растительности

    Классификатор ОКВЭД2

    43.12

    Подготовка строительной площадки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113991/name/61bc59877025c6.17908495

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подготовка строительной площадки"

    Кол-во: 80.00000

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