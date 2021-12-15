Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по организации и предоставлению спутникового канала с доступом в сеть Интернет с пропускной способностью 512 Кбит/с и организацией телефонной связи

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП010231 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0061266-357-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по организации и предоставлению спутникового канала с доступом в сеть Интернет с пропускной способностью 512 Кбит/с и организацией телефонной связи Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО Юридический адрес 190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207 Почтовый адрес 190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207 Контактный телефон +7 812 493-25-63 Адрес электронной почты tender-ito@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Янковская Екатерина Александровна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru