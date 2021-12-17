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    Главная / Торги / Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 11708 Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКиТР) по созданию технологии «Ксантановой камеди» для нужд ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА» в 2022-2023 гг.

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 11708 Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКиТР) по созданию технологии «Ксантановой камеди» для нужд ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА» в 2022-2023 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010230Дата и время окончания срока приема заявок Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКиТР) по созданию технологии«Ксантановой камТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП010230

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0087913-375-2021

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 11708 Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКиТР) по созданию технологии «Ксантановой камеди» для нужд ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА» в 2022-2023 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 15:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56, кабинет 501

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56, кабинет 501

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 76815

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесникова Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКиТР) по созданию технологии«Ксантановой кам

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 12:00 GMT +317.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010230Дата и время окончания срока приема заявок Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКиТР) по созданию технологии«Ксантановой камТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКиТР) по созданию технологии«Ксантановой кам

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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