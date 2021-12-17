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Номер извещения
АП010230
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 11708 Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКиТР) по созданию технологии «Ксантановой камеди» для нужд ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА» в 2022-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56, кабинет 501
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56, кабинет 501
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 76815
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесникова Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКиТР) по созданию технологии«Ксантановой кам
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 12:00 GMT +317.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010230Дата и время окончания срока приема заявок Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКиТР) по созданию технологии«Ксантановой камТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКиТР) по созданию технологии«Ксантановой кам
Официальный сайт, на котором размещена документация
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