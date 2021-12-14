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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации охраны объектов в 2022 году

    Оказание услуг по организации охраны объектов в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914325Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по охране объектовДимитровградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110914325

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    364

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации охраны объектов в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.12.2021 15:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурс_364_УОВК_2021_Охрана_изм.zip

    Протокол___207_от_17.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Почтовый адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Контактный телефон

    +7 84235 2-65-68

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oallyamova@ulcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аллямова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Димитровград

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по охране объектов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 11:00 GMT +314.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914325Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по охране объектовДимитровград

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 11:0014.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110914325Дата и время вскрытия заявок Услуга по охране объектовДимитровград

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914325Подведение итогов не позднее Услуга по охране объектовДимитровград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по охране объектов

    Начальная цена

    6 018 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Классификатор ОКПД2

    80.10

    Услуги частных охранных служб

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115615/name/61c02539d7da42.05013247

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 50150.00000

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