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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110914719
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме (далее-закупка) на право заключения договора(ов) на Оказание услуг легкового такси для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2022 году. (ВК-222-21)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
07.12.2021 16:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-30
Факс
--
Адрес электронной почты
e.gaykova@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайкова Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг легкового такси
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 12:00 GMT +323.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914719Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг легкового таксиПетрозаводск
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2021 12:00GMT +323.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110914719Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг легкового таксиПетрозаводск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.12.202128.12.2021 12:0028.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110914719Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг легкового таксиПетрозаводск
Подведение итогов не позднее
11.01.2022 12:0011.01.2022 12:0011.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914719Подведение итогов не позднее Оказание услуг легкового таксиПетрозаводск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг легкового такси
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
49.32
49.32
Документация лота
Кол-во: 500000.00000
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