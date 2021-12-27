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Номер извещения
АП010227
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 15:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б
Контактный телефон
+7 911 720-65-52
Факс
Адрес электронной почты
kobzevanv@gsp6.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кобзева Надежда Вадимовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 11:00 GMT +327.12.2021 11:0027.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010227Дата и время окончания срока приема заявок Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 17:0029.12.2021 17:0029.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010227Подведение итогов не позднее Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
29.12.202129.12.2021 17:0029.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010227Подведение итогов не позднее Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б
27.90.33.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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