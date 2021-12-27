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    Главная / Торги / Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»

    Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 11:0027.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010227Дата и время окончания срока приема заявок Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010227

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 15:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП_Запчасти_ДГУ.XLSX

    Приложение 2 График поставки Продукции.docx

    ТЗ на закупку запчасти ДГУ.docx

    !!ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ Запчасти к ДГУ.docx

    Приложение 1 Технические требования.xlsx

    Договор поставки_проект ОУ ХГКМ + БС.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-6
    Все закупки и тендеры «ГСП-6»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Контактный телефон

    +7 911 720-65-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    kobzevanv@gsp6.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кобзева Надежда Вадимовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 11:00 GMT +327.12.2021 11:0027.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010227Дата и время окончания срока приема заявок Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 17:0029.12.2021 17:0029.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010227Подведение итогов не позднее Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 17:0029.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010227Подведение итогов не позднее Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение закупочной процедуры по выбору поставщика запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-6»
    Все закупки и тендеры «ГСП-6»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Классификатор ОКПД2

    27.90.33.110

    Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "на проведение закупочной процедуры по выбору поставщика запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ»"

    Кол-во: 1

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