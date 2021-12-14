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    Главная / Торги / 91/2021/ОМИЭФ Выполнение работ по строительству газопровода-ввода высокого давления до границы земельного участка

    91/2021/ОМИЭФ Выполнение работ по строительству газопровода-ввода высокого давления до границы земельного участка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 07:5914.12.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914298Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству газопровода-ввода высокого давления до границы земельного участкаЖигулевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110914298

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    91/2021/ОМИЭФ

    Наименование закупки

    91/2021/ОМИЭФ Выполнение работ по строительству газопровода-ввода высокого давления до границы земельного участка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.12.2021 15:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_91_2021_ОМИЭФ_М.Царевщина.doc

    Итоговый_протокол_91_2021_ОМИЭФ_М.Царевщина.pdf

    Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Извещение_91.2021.ОМИЭФ.doc

    Документация_91.2021.ОМИЭФ.docx

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Приложение_2___Техническая_часть.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА

    Юридический адрес

    445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1,

    Почтовый адрес

    445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1

    Контактный телефон

    +7 84862 7-00-44

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zimikhina.yua@vogk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зимихина Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Жигулевск

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по строительству газопровода-ввода высокого давления до границы земельного участка

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914298Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству газопровода-ввода высокого давления до границы земельного участкаЖигулевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по строительству газопровода-ввода высокого давления до границы земельного участка

    Начальная цена

    467 676,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА

    Адрес местонахождения

    445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1,

    445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116478/name/61c082724c8f47.11346319

    20.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116477/name/61c0826deb7aa8.59202002

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования *
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    Регион:
    Нижегородская область
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