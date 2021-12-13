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Наименование процедуры
Реализация лома негабаритного (окалина) 27А
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ленинградская область, СПБ, Колпино, Ижорский завод, дом б/н
Номер извещения
ГП112947
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Предмет договора
Реализация лома негабаритного (окалина) 27А
Начальная цена
2500.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-12-2021 16:10 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.12.2021 17:00
Дата и время проведения
15.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Лом получен в процессе производства
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 126 47-06093 доб. 369
Адрес электронной почты
rtenders@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Баландина Оксана Александровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Контактное лицо продавца/инициатора
ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rtenders@iz-kartex.com
Телефон продавца/инициатора
+7 812 647-06-09
Адрес местонахождения продавца/инициатора
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно извещению
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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