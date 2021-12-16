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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку Молока питьевого, 1 литр 2,5% (группа Н, подгруппа: НЕ – Спецпитание) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2022 году (ВК-221-21)

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку Молока питьевого, 1 литр 2,5% (группа Н, подгруппа: НЕ – Спецпитание) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2022 году (ВК-221-21)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917288Дата и время окончания срока приема заявок Молоко питьевое, 1 литр 2,5%ПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110917288

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ВК-221-21

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку Молока питьевого, 1 литр 2,5% (группа Н, подгруппа: НЕ – Спецпитание) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2022 году (ВК-221-21)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    08.12.2021 10:13

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Конкурсная_документация_ВК_221_21.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-30

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.turkova@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Туркова Наталия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Молоко питьевое, 1 литр 2,5%

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 12:0027.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917288Подведение итогов не позднее Молоко питьевое, 1 литр 2,5%Петрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Молоко питьевое, 1 литр 2,5%

    Начальная цена

    337 413,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    10.51.11.119

    Молоко питьевое пастеризованное прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    46.33.1

    Торговля оптовая молочными продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Молоко питьевое, 1 литр 2,5%"

    Кол-во: 5247.0000

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