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    Главная / Торги / КО №829/КО - Подшипники для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

    КО №829/КО - Подшипники для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914190Дата и время окончания срока приема заявок КО №829/КО - Подшипники для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110914190

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №829/КО - Подшипники для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 15:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    829_КО_1_35_ГТ_П_КО_12.01.2022.zip

    829КО_Внесение_изменений.7z

    829КО_Перенос_ДВ.7z

    829КО_Корр.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 542

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kgrigorev@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григорьев Кирилл Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №829/КО - Подшипники для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202226.01.2022 23:5926.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914190Подведение итогов не позднее КО №829/КО - Подшипники для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №829/КО - Подшипники для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

    Начальная цена

    414 365,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8

    Классификатор ОКПД2

    28.15

    Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    Классификатор ОКВЭД2

    28.15

    Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1135473/name/61e6f585915a16.83935513

    18.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №829/КО - Подшипники для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»"

    Кол-во: 1

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