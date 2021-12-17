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    Главная / Торги / Набивки сальниковые

    Набивки сальниковые

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 13:0017.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010223Дата и время окончания срока приема заявок Набивки сальниковыеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП010223

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000487310

    Наименование закупки

    Набивки сальниковые

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 15:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40

    Почтовый адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А

    Контактный телефон

    +7 3812 35-48-43

    Адрес электронной почты

    Tarasov.AA@omsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тарасов Александр Анатольевич

    Место рассмотрения заявок

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Набивки сальниковые

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 13:00 GMT +317.12.2021 13:0017.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010223Дата и время окончания срока приема заявок Набивки сальниковыеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Набивки сальниковые

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